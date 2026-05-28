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大谷投手、今季5勝目を挙げ力投で

Baseball News

大谷投手、今季5勝目を挙げ力投で
投手力投5勝目
📆5/28/2026 6:41 AM
📰sponichiannex
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投手（31）は6回無安打1失点、毎回の7三振を奪う力投で今季5勝目を挙げた。規定投球回にはあと1イニング届かなかったが、防御率は0.82となった。デーブ・ロバーツ監督（53）は投球を振り返り、信頼の言葉を口にした。

投手（31）は6回 無安打 1失点、毎回の7三振を奪う力投で今季 5勝目 を挙げた。 規定投球回にはあと1イニング届かなかったが、 防御率 は0.82となった。 デーブ・ロバーツ監督 （53）は投球を振り返り、信頼の言葉を口にした。

初回に自らの9号先頭打者アーチ、さらにフリーマンの7号本塁打と2本のソロアーチで2点を先行。 勢いを付けて初回のマウンドに上がった。 先頭のマッカーシーを直球で追い込むと、最後は外角カーブで空振りの3球三振。 続くフリーマンを二飛、ラムフィールドは四球で歩かせたが、4番・グッドマンを危なげなくスイーパーで中飛に仕留めた。 4回、痛恨の制球ミスが失点につながった。

先頭のラムフィールドにこの日2個目の四球を与え、次打者・グッドマンにはカウント2―0からのスイーパーが抜け、死球を与えた。 ピンチを広げる“制球ミス”に大きく天を仰ぎ、わずかに首をかしげる仕草を見せた。 次打者・ジョンストンの二ゴロで1死一、三塁とすると、カストロにも緩い当たりの二ゴロを打たれ、二塁手・フリーランドの好守で打者走者はアウトとなったが、三走は生還。 無安打で得点を失った。

大谷は5、6回を無失点でしのぎ、今季最多の5四死球を与えながらも無安打で要所を締める投球を徹底し、リリーフ陣へとバトンをつないだが、試合後は投球内容に納得がいかない様子で「全体的に自分の制球力と格闘していた感じかなと思います」と笑顔はなかった。 ロバーツ監督は無安打で勝利投手になりながらも、投球内容に満足がいかない様子が、昨季限りで現役を引退した通算223勝の“レジェンド”カーショーと重なると質問が出ると「偉大な投手というのは、6回ノーヒットでも“7回、8回まで行けたはずだ”と考える。

そういうところが特別なんだよ」と穏やかな表情で理解を示した。 そのうえで大谷が勝利を積み重ねている要因として「もちろん球速は助けになっている。 カウントを悪くしても、強い打球をフライアウトにできるからね。 スイーパーもあるし、打者を不快にさせるだけの球種を持っている。

カーブでタイミングを外せるし、スイーパーで横の変化も使える。 そして得点圏に走者を背負うと、さらにギアが入る。 そういう場面になるとコマンドも良くなるんだ。 本当に信じられないくらい競争心の強い選手だよ」と技術に加え、精神面のタフさも挙げた

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sponichiannex /  🏆 116. in JP

投手 力投 5勝目 無安打 防御率 デーブ・ロバーツ監督 カーショー 格闘 球速 カウント スイーパー 得点圏 競争心の強い選手

 

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