日本ハムの大型ルーキーが、大谷翔平氏を意識した背番号22で二刀流の道へ。新庄監督はその瞬発力に期待を寄せ、選手自身も『ネクスト大谷』ではなく個としての活躍を誓っている。

「22」には「 二刀流 」の意味が込められている。 右投げ右打ちの 二刀流 育成は、球団にとって初の試み。 投げて152キロ、打って高校通算39本塁打の大型ルーキーは「 二刀流 の2という数字にこだわっていただいた。

大谷翔平選手（ドジャース）やダルビッシュ有選手（パドレス）は（日本ハム時代）11番。 その2倍の番号ということで、2倍の努力をして2倍の活躍をして欲しいと球団の方から言われました」と、説明。

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「とても気に入っていますし、この番号を自分の番号にできるように努力していきたい」と意気込んだ。 憧れは、世界レベルの二刀流として活躍する球団OBの大谷だ。 大渕CBO補佐兼スカウト部長は「身長195センチ、体重107キロ。 これはすでにダルビッシュ、大谷の体を超えており、プロ野球でも一つ抜けた素材」と評する。