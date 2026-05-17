大谷が８号ランニング弾を記録し、古巣との大暴れ

大谷選手が８回に登板し、４点リードの８回２死一、二塁。右翼線に運んだ打球は大きく弾んでファウルゾーンのネットに当たって転々。大谷選手は快足を飛ばして三塁に向かうと、中継プレーの乱れも見逃さなかった。一瞬の隙を突いて本塁へ生還。記録上は今季初の三塁打と悪送球で‘８号ランニング弾’は幻となったが‘僕がいた頃は（防球ネットが）なかったので知らなかった。とりあえず全力で走った。結果的に良かった’と充実の汗を拭った。

大谷が大歓声を一身に浴びながら、本塁に滑り込んだ。４点リードの８回２死一、二塁。 右翼線に運んだ打球は大きく弾んでファウルゾーンのネットに当たって転々。 大谷は快足を飛ばして三塁に向かうと、中継プレーの乱れも見逃さなかった。

一瞬の隙を突いて本塁へ生還。 記録上は今季初の三塁打と悪送球で‘８号ランニング弾’は幻となったが‘僕がいた頃は（防球ネットが）なかったので知らなかった。 とりあえず全力で走った。 結果的に良かった’と充実の汗を拭った。

二刀流が１８年から６年間プレーした古巣のエンゼルスタジアム。 昨季までは内野後方まで張られていたネットが、今季からはポール際まで拡張された。 グラウンドルールではインプレー中の打球が当たっても継続。 右翼・アデルも把握しておらずに困惑した様子を見せた。

ロバーツ監督は‘こちらからはよく見えなかった。

‘リトルリーグみたいなホームランだな’と思った。 ‘翔平の‘全力疾走を見るのはいいね’と笑った。 ９回１死満塁では走者一掃の適時二塁打も放ち、今季最多５打点の大暴れ。 チームの今季最多となる１５得点目を呼び込んだ。 古巣との一戦で躍動し、‘所属した２つのチームのファンの方々の前でプレーでき、いいパフォーマンスができるのは特別なこと’と感慨深げに振り返った。

チームはこれで４連勝を飾り、１３連戦は５勝４敗と白星が先行した。 佐々木朗希投手（２４）が先発する翌１７日（同１８日）はデーゲーム。

‘いい流れで来ている。 また明日早いですし、切り替えて５連勝できるように頑張りたい’と大谷。 ようやく本来の姿が戻ってきた。 竹内 夏





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大谷選手 古巣エンゼルスタジアム ８号ランニング弾 大暴れ 古巣との一戦 チームの今季最多となる１５得点目

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