投打の〝二刀流〟で唯一無二の道を切り開いてきた米大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手が岐路に立っている。今季は左膝や右上腕二頭筋の故障に悩まされ、投手としての登…

投打の〝二刀流〟で唯一無二の道を切り開いてきた米大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手が岐路に立っている。 今季は左膝や右上腕二頭筋の故障に悩まされ、投手としての登板は7月3日が最後だった。

打者としては過去6年で最少の30本塁打、81打点にとどまった。2度の右肘手術を乗り越え、来年は33歳を迎える。 二刀流はいつまで続けられるのか。 元プロ野球ロッテの投手で桜美林大教授の小林至氏に聞いた。 （聞き手 川峯千尋） いかに下り坂を緩やかにするか 野球選手のパフォーマンスのピークは、統計的に平均28歳といわれる。

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遅くとも30歳を境に下り坂に入り、肉体的に衰えが始まる。 人間である以上、これは誰も避けられない。

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「二刀流の限界」というより、全盛期を過ぎた今、いかにその下り坂を緩やかにするか。 考えるべきは、そこではないか。 唯一無二の〝ユニコーン〟に、常識を当てはめる必要はない。 米経済誌フォーブスによれば、大谷選手の年間収入は1億2760万ドル（日本円で約203億5000万円）。

競技外収入に限れば、全アスリートのトップに立つ。 バスケットボール界のマイケル・ジョーダン、ゴルフ界のタイガー・ウッズのように、競技に地殻変動を起こす存在だ。 世界的にマイナーな野球を、世界中に広げる役割も担う。