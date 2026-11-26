ロサンゼルス出身記者の報道によれば、ドジャースの大谷は来季の投打二刀流出場について球団とプランを協議中だと明らかにした。今季は前半に好投したが後半に苦戦し、来季も二刀流の可能性を示唆。10月のポストシーズンに向けて調整を進める意向だ。

【ロサンゼルス＝森井智史】米大リーグ・ ドジャース の大谷が２５日、オンライン取材に応じ、来季の投打 二刀流 での出場について「いくつかのプランがあり（球団と）会話を進めていく」と語った。

その上で、今季はかなわなかったポストシーズンでの投手登板を念頭に「１０月にしっかりとした状態で入ることは決まっている。 本当に勝負するのは１０月」と強調した。 今季は３年ぶりに開幕から二刀流でプレー。 前半は投手で８勝、防御率１・７９と圧巻だったが、後半は左膝や右上腕部の炎症の影響で登板がなかった。

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痛みを抱えて戦った終盤は打撃も低迷。 負担が大きい二刀流で１年を完走する難しさが改めて浮き彫りになった。 来季をどう戦うかについては「僕個人がどうこうでは成り立たない話」と前置きしつつ、「プランを球団も僕も持っていて。 出なすぎるのも良くないし、出すぎるのもリスク。