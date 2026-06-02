大規模俳優共演の新作映画が発表 多彩なキャストが集結

新作映画の制作が発表され、多数の俳優が出演することが明らかになった。高石あかり、トミー・バストウ、吉沢亮、岡部たかしをはじめ、池脇千鶴、小日向文世、寛一郎、円井わん、さとうほなみ、佐野史郎、堤真一、板垣李光人、北川景子、シャーロット・ケイト・フォックス、倉沢杏菜、安達木乃、岩谷健司、前原瑞樹、渡辺江里子、木村美穂、生瀬勝久、池谷のぶえ、野内まる、岩崎う大、朝加真由美、北香那、酒井大成、柄本時生、杉田雷麟、日高由起刀、下川恭平、濱正悟、伊武雅刀、大西信満、蓮佛美沙子、夏目透羽、芋生悠、夙川アトム、橋本淳、DAIGO、安井順平といったベテランから若手まで幅広い世代の俳優が参加する。さらに今田美桜、北村匠海、江口のりこ、河合優実、原菜乃華、高橋文哉、古川琴音、眞栄田郷敦、大森元貴、妻夫木聡、阿部サダヲ、松嶋菜々子、戸田菜穂、戸田恵子、浅田美代子、吉田鋼太郎、中沢元紀、二宮和也、加瀬亮、細田佳央太、竹野内豊、瞳水ひまり、志田彩良、ソニン、瀧内公美、山寺宏一、津田健次郎、鳴海唯、倉悠貴、久保史緒里、藤堂日向、林田理沙など、人気俳優・声優も多数名を連ねている。また松坂桃李、吉岡里帆、奥平大兼、蒔田彩珠、窪塚愛流、吉柳咲良、豊田裕大、上坂樹里、髙石あかり、八村倫太郎、山下幸輝、夏生大湖、影山優佳、永瀬莉子、森愁斗、安斉星来、矢吹奈子、今井柊斗、真弓孟之、西本まりん、花岡すみれ、野内まる、山田健人、渡辺色、青山凌大、藤本一輝、唐木俊輔、大塚萌香、鈴川紗由、芹澤雛梨、白倉碧空、岡田将生、迫田孝也、臼田あさ美、櫻井海音、林泰文、堀田真由、高橋恭平、及川光博、常盤貴子、北村一輝など、多彩なキャストが一堂に会する。この映画は複数のエピソードから構成されるオムニバス形式と見られ、俳優陣の共演が大きな話題となっている。詳細なストーリーや公開時期はまだ明かされていないが、豪華な出演陣の競演は映画ファンの期待を高めている。公開時期や配給会社など追加情報が待たれるところだ。

新作映画の制作が発表され、多数の俳優が出演することが明らかになった。 高石あかり、トミー・バストウ、吉沢亮、岡部たかしをはじめ、池脇千鶴、小日向文世、寛一郎、円井わん、さとうほなみ、佐野史郎、堤真一、板垣李光人、北川景子、シャーロット・ケイト・フォックス、倉沢杏菜、安達木乃、岩谷健司、前原瑞樹、渡辺江里子、木村美穂、生瀬勝久、池谷のぶえ、野内まる、岩崎う大、朝加真由美、北香那、酒井大成、柄本時生、杉田雷麟、日高由起刀、下川恭平、濱正悟、伊武雅刀、大西信満、蓮佛美沙子、夏目透羽、芋生悠、夙川アトム、橋本淳、DAIGO、安井順平といったベテランから若手まで幅広い世代の俳優が参加する。

さらに今田美桜、北村匠海、江口のりこ、河合優実、原菜乃華、高橋文哉、古川琴音、眞栄田郷敦、大森元貴、妻夫木聡、阿部サダヲ、松嶋菜々子、戸田菜穂、戸田恵子、浅田美代子、吉田鋼太郎、中沢元紀、二宮和也、加瀬亮、細田佳央太、竹野内豊、瞳水ひまり、志田彩良、ソニン、瀧内公美、山寺宏一、津田健次郎、鳴海唯、倉悠貴、久保史緒里、藤堂日向、林田理沙など、人気俳優・声優も多数名を連ねている。 また松坂桃李、吉岡里帆、奥平大兼、蒔田彩珠、窪塚愛流、吉柳咲良、豊田裕大、上坂樹里、髙石あかり、八村倫太郎、山下幸輝、夏生大湖、影山優佳、永瀬莉子、森愁斗、安斉星来、矢吹奈子、今井柊斗、真弓孟之、西本まりん、花岡すみれ、野内まる、山田健人、渡辺色、青山凌大、藤本一輝、唐木俊輔、大塚萌香、鈴川紗由、芹澤雛梨、白倉碧空、岡田将生、迫田孝也、臼田あさ美、櫻井海音、林泰文、堀田真由、高橋恭平、及川光博、常盤貴子、北村一輝など、多彩なキャストが一堂に会する。

この映画は複数のエピソードから構成されるオムニバス形式と見られ、俳優陣の共演が大きな話題となっている。 詳細なストーリーや公開時期はまだ明かされていないが、豪華な出演陣の競演は映画ファンの期待を高めている。 公開時期や配給会社など追加情報が待たれるところだ





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