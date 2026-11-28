仲間と役割を分担しながら、食料や水、エネルギーを管理し、危険な野生動物が潜む島々で生き延びよう。

本作は、未知の島に漂流した少女たちの冒険を描くサバイバルサンドボックスです。 重く張り詰めた従来のサバイバルものとは異なり、明るくカジュアルな雰囲気で島暮らしを楽しめるのが魅力で、採集や釣り、料理に加え、自由度の高いハウジングや農園づくり、自作衣装によるキャラクターカスタマイズなども用意されています。

拠点建築では、壁や床、ドアだけでなくテーブル、椅子、ラグ、花瓶などの家具も設置できます。 本作独自の「Comfort（快適度）」システムでは、家具の配置によって快適度が上昇し、最大HPの増加やエネルギー消費の軽減といったステータスボーナスを得られます。 内装を充実させることが、単なる装飾だけでなく、過酷な環境を生き抜くための重要な要素となっています。 協力プレイでは、カリブ海の島々を探索し、資源の採集や狩猟、道具の製作、拠点建築などを仲間と分担して進められます。

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マルチプレイ向けにクラフトや採集などのシステムも調整されており、多くの作業やアクションが時間経過式からエネルギー消費式へ変更されています。 各プレイヤーは個別のエネルギーを管理するため、探索や採集、クラフト、拠点の管理などを同時に進めることが可能です。 また、睡眠は全員共通となっており、ホストが開始し、参加者全員が休む準備を整えることで眠ることができます。 一方、炭焼きや皮の乾燥など、一部の生産作業は引き続き時間経過で進行します。