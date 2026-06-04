大腸憩室出血で緊急手術、3600mlの輸血を実施 手術無事に成功し入院治療へ

大腸の憩室から異常出血が発生し、3600mlもの輸血を要した緊急手術が実施された。手術は成功し、患者は現在入院中で静養に専念している。手術までの経緯と患者・関係者からのコメントを紹介。

大腸にできた憩室が原因で、異常な出血量を伴う出血が発生し、 緊急手術 が実施されたことが関係者のコメントを通じて明らかになった。 本人は現在、手術の成功を受けて病室で安静に過ごしており、入院期間は約１週間を見込んでいるとのことだ。

手術に至るまでの経緯は、まず４月２２日に大腸内視鏡検査（大腸カメラ）を受けた際には特に異常が認められなかったことから、当初は健康状態に問題がないと判断されていた。 ところが、５月３１日の朝、トイレで「鮮やかな赤色の下血」を経験し、同日午後までに複数回にわたって下血が続いた。 症状が急激に現れたことから、本人はインターネット上のAIチャットサービスに相談し、AIからは「憩室出血の可能性が高い」という診断助言を受けた。 その後、６月２日には自宅のスタジオで作業中に下血と体のふらつきを感じ、すぐに救急車で搬送された。

搬送先の医療機関で検査が行われた結果、憂慮すべき量の出血が確認され、即座に輸血が必要と判断された。 医師は「出血量が異常に多く、生命の危機に瀕していた」と説明し、３６００ｍｌに及ぶ大量輸血を実施したうえで、緊急手術に踏み切った。 手術中も止まらない下血が続き、術中に何度も止血処置が求められたが、最終的には出血部位の完全な切除と止血に成功し、手術は無事に終了した。

術後、担当医は「手術中は状態が極めて危険で、万が一の場合に備えて最大限の備えを行った」と述べ、患者本人に対しては「現在は安定しており、今後は入院期間中にしっかりと治療と静養を続けてほしい」とのメッセージを伝えた。 手術の成功が報じられると、同じプラットフォームを利用している多数のユーザーから励ましのコメントが寄せられた。

「緊急手術が無事に成功したこと、本当に嬉しいです。 どうかお大事にしてください」「憩室は比較的よくある症状だが、今回のように大量出血になるケースは稀だと聞くので、驚きました。 助かったことに感謝します」「3.6リットルもの輸血はとても恐ろしい体験だったでしょう。 無事に回復へ向かうことを祈っています」「早期に適切な処置が行われたおかげで、命を取り留めたのだと思います。

ゆっくり休んでください」など、温かい言葉が相次いだ。 今後は、憩室出血のリスクと早期発見の重要性が改めて喚起されるとともに、同様の症状が見られた際には速やかな医療機関受診が推奨されるだろう





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