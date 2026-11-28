【11月28日 AFP】東アフリカ・ウガンダのムフージ・カイネルガバ国防軍司令官を批判してきた同国の女性活動家が再び拉致された。女性が所属する人権団体が25日、明らかにした。女性が拉致されるのはここ2か月で2度目

【11月28日 AFP】東アフリカ・ウガンダのムフージ・カイネルガバ国防軍司令官を批判してきた同国の女性活動家が再び拉致された。 女性が所属する人権団体が25日、明らかにした。 女性が拉致されるのはここ2か月で2度目。

弁護士のアロイキン・プレイズ・オポロジェ氏（27）は25日午前3時ごろ、首都カンパラ近郊のエンテベ国際空港から動画を投稿し、入国管理当局に理由もなく「拘束されている」と訴えた。 だが、オポロジェ氏が所属する人権団体「アゴラ」を率いるウガンダの著名な人権活動家アガザー・アトゥハイレ氏はAFPに対し、「彼女と連絡が付かない」として音信不通になっていると説明した。 数日後に解放されたオポロジェ氏はポッドキャスト番組で、「お前をムフージ氏のところに連れていく。

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なぜ彼をキャベツ頭（脳みその代わりにキャベツが詰まっているようなバカ）と呼ぶのか、本人に説明するがいい」と言われたと振り返った。 その動画の中で、「彼は自分がいかに弱く、無力であるかを知っている。 だから拉致に隠れ、拷問に隠れ、人に恥をかかせる行為に隠れる。 卑怯（ひきょう）な子どもだからだ」「彼の頭の中は脳みその代わりにキャベツが詰まっている。 自分の頭で考えることすらできない」と述べた。