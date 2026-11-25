日本相撲協会は25日、来年1月場所の番付編成会議を開き、碇潟を大碇と改名し父の甲山親方からしこ名を継承する新十両と、豪刃雄、夢道鵬の十両昇進を発表した。大碇は兄・藤ノ川と史上25組目の兄弟関取となる。

日本相撲協会は25日、初場所（来年1月10日初日、東京・両国国技館）の 番付編成会議 を開き、碇潟改め大碇（19＝伊勢ノ海）と豪刃雄（27＝武隈）の新 十両昇進 と、夢道鵬（25＝大嶽）の再 十両昇進 を発表した。

大碇は父の甲山親方（元幕内大碇）のしこ名を継承し、兄の関脇藤ノ川と史上25組目の兄弟関取となる。 相撲一家で育ち、昨年初場所に三段目最下位格付け出しでデビュー。 入門時に「2年で上がれたら」と描いた通り、丸2年で関取にたどり着いた。

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「兄の方が1場所早いので、ちょっと悔しい」と吐露しつつ「ここからスタートラインに立てた」と気を引き締めた。 目標とする藤ノ川は、身長177センチの小兵ながら関脇まで上りつめた。 その姿を見て「兄の存在が刺激になった」と感謝する。 自身は3センチ小さく「相撲スタイルは似ている。

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思い切りのいい、小さい体で前に出る相撲を磨きたい」と意気込む。 体重は140キロを目標に10キロ超の増量も視野に入れ「自分もいつか上で活躍したい」と目を輝かせた。 父からは「大碇」の化粧まわしや帯を譲り受ける予定。 最高位は前頭11枚目で「おやじの番付を超えたい」と宣言した。

父からは「息子が継いで、もっと大きい名前にしてくれたら」と期待を寄せられた。 来年は、大碇が十両の土俵を沸かせる。 【飯岡大暉】