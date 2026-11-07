大相撲九州場所：稀勢の里親方が豊昇龍と大の里の優勝を期待

大相撲九州場所初日を前に、二所ノ関親方こと元横綱・稀勢の里が豊昇龍と大の里の優勝争いへの期待を表明。稽古量や調整状況の詳細な分析を公開。

今年最後の本場所となる 大相撲九州場所 は8日、 福岡国際センター で初日を迎える。7日には土俵祭りが執り行われ、八角理事長（元横綱・北勝海）ら関係者が15日間の安全を祈願した。

本紙評論家の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）は、秋場所で復活優勝を果たした大の里（26＝二所ノ関部屋）と、右膝手術を経て2場所ぶりに出場する豊昇龍（27＝立浪部屋）の両横綱が26年を締めることを強く期待している。

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豊昇龍の激しい調整と身体への影響

豊昇龍は福岡入り後はかなり追い込みのペースを上げており、もともと稽古を好む性格もあって連日の出稽古でいつも以上に稽古量が豊富になっている。直前にここまで稽古するのは最近の上位力士ではかなりのレアケースだ。

稽古は一種の安定剤のような役割を果たすものであり、休場明けの不安を払拭したいという気持ちは当然のことである。稽古量を増やすことは先を見据えるには大事な要素だが、それがいい方向に出れば問題ないものの、いささかオーバーワークなのも気になる点だ。

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大の里の安定感と成長の兆し

大の里は10月の秋巡業を経て、いい流れで場所前の調整に入ったと考えられる。福岡入りして最初の稽古がいい雰囲気であり、動きというより感覚的な部分でいつもの場所とは違う印象を受けた。

体つきも張りはあるように見えるし、平戸海との三番稽古は境川親方（元小結・両国）からも「だいぶ安定感が出てきたね」とお墨付きを頂いている。もともと場所に入ってから徐々に修正しつつ調子を上げていくタイプであり、初日の義ノ富士戦をクリアすると上昇カーブも大きくなるだろう。

優勝争いの鍵を握る他力士の動向

安青錦は常に2桁は勝つ安定感があるものの、いつも同じ相手に負けるイメージがある。このパターンを克服することで、10勝からの積み上げが可能になるだろう。

秋場所で11勝を記録した藤ノ川は体つきもたくましくなり、成長を感じさせる。久々に上位総当たりの位置に戻ってきた朝乃山も右四つの形があり、元大関がどんな相撲を取るのか楽しみな展開だ。