大相撲九州場所の2日目は9日、大の里ら横綱大関が勝利し上位陣は安泰だったが、大の里の苦戦から春日野親方が改善点を指摘した。

大相撲九州場所 の2日目は9日に福岡国際センターで行われ、上位陣が白星を挙げて安泰な成績を維持した。この日勝利を収めたのは横綱の 豊昇龍 と 大の里 、そして大関の 安青錦 、霧島、琴桜の3名である。

上位陣の白星と大の里の苦戦

横綱2人と大関3人が揃って白星を挙げ、高位の地位は揺るがなかった。しかしその中でも、横綱大の里の相撲内容は危なっかしさを残した。初日の敗戦をきっかけに連敗は免れたものの、その過程は慎重さを要するものであった。

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春日野親方による厳しい評価

NHK総合で解説を務めた春日野親方（元関脇栃乃和歌）は、看板力士である大の里の姿を見て渋い表情を浮かべた。親方によれば、大の里は西前頭筆頭の藤凌駕からの突き押しに苦しめられ、土俵際を伝う展開で防戦一方に陥っていた。

技術的な問題点と改善の必要性

春日野親方は大の里の相撲について、引いて頭を押さえつけに行った点が特に問題であると指摘した。この行為は禁じられているものであり、今後の番風で改善が求められる厳しいものであった。対して藤凌駕については、力強い相撲をとって好成績を収めているとして高く評価していた。

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春日野親方の経歴と現在の立場

春日野清隆氏は昭和37年5月22日に和歌山県海南市で生まれた。箕島高校を経て明治大学に進学後、春日野部屋に入門し、60年春場所に初土俵を踏んだ。62年初場所で新入幕を果たし、同年名古屋場所で新三役に昇進した。生涯戦歴は588勝621敗24休（87場所）で、得意技は右四つと寄りであった。引退後は年寄竹縄を襲名し、先代春日野部屋の定年により部屋を継承した。

参考文献

本稿の情報源は、大相撲九州場所に関する公式記録および春日野親方の解説データに基づいている。記載された日付、人物名、戦歴データはすべて出典の記述に従って再現している。