JAPANNEXTは、55インチ4K IPSモニター「JN-IPSM55U」を11月26日に発売。Mini LEDとローカルディミングを採用し、HDR時のピーク輝度1000cd/m²に対応する。HDMI×2、DisplayPort×2、スピーカー、リモコンを備え、直販価格は11万9800円。3年・5年保証モデルも展開する。

」は、3840×2160ドットの4K解像度により、フルHDの約4倍の作業領域を確保する大型モニターだ。 IPSパネルは上下左右178度の広視野角に対応し、会議室での共有表示やサイネージ、映像鑑賞などでも色やコントラストの変化を抑えやすい。

Mini LEDバックライトとローカルディミングにより、黒の沈み込みと明るい部分の再現性を高め、映像の奥行き感を強調する設計だ。 表示性能も特徴的だ。 SDR表示時は750cd/m2、HDR表示時のピーク輝度は1000cd/m2に対応し、HDR1000相当の明るさを備える。 HDR対応のブルーレイディスク、配信動画、ゲームなどで、明暗差の大きいシーンをより立体的に映し出すという。

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HDCP2.3にも対応しており、4K配信映像の視聴にも配慮した仕様だ。 接続端子はHDMI 2.0を2基、DisplayPort 1.2を2基搭載する。 パソコンのほか、HDMI対応のブルーレイディスクプレーヤーや家庭用ゲーム機とも組み合わせやすい。 一方でUSB-A端子は非搭載のため、USBメモリ再生のメディアプレーヤー機能には対応しない。