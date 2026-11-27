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大物宅に「３億円のイス」で岡村隆史も衝撃「ピカソの絵」「直通エレベーター」ケタ違いすぎる経済力/デイリースポーツ online
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フジテレビ系「くりぃむトーク！超体験！？グランプリ」が２６日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也、有田哲平がＭＣを務めた。 レア体験を披露していく中、ナインティナイン・岡村隆史は実業家・前澤友作氏に自宅に招かれた際の衝撃を振り返った。
レア体験を披露していく中、ナインティナイン・岡村隆史は実業家・前澤友作氏に自宅に招かれた際の衝撃を振り返った。
「前澤さんね。 前澤社長さんとこの家に呼んでもらった時も。 全部、紹介してくれはんねん。 駐車場から。
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まず駐車場から行きましょうかって。 で、直通のエレベーターで上がって。 ドア、バーンって入ったら、もう部屋やから。 ドカーンって。
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