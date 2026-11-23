俳優の大泉洋、松田龍平、蒔田彩珠が都内で行われた映画『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』のお披露目上映舞台あいさつに参加した。黄金タッグが9年ぶりに復活し、高田号の思い出やカーチェイスの撮影秘話を披露した。

俳優の 大泉洋 、 松田龍平 、 蒔田彩珠 が23日、都内で行われた映画『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる 』（12月25日公開）のお披露目上映舞台あいさつに参加した。 大泉演じる探偵、松田演じる高田という黄金タッグが9年ぶりに復活となった。

本作でおなじみなのが高田のボロボロの愛車である高田号。 高田号はけなすとエンジンが掛からなくなり、愛でると調子がよくなることでも人気。3人での高田号のシーンがあるアケミ役の蒔田は「私が一番好きなシーンは3人で高田号に乗って励ますシーン。 やりたかったんです（笑）。 監督に『アケミちゃんもやろう』と言われてできました」とうれしそうに話す。

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白石和彌監督は「もう高田と探偵の励ましじゃ走れる気がしなくて」と笑わせた。 また、松田は「カーチェイスのシーンはめちゃくちゃおもしろかった。 実際に追われながら芝居をしてプレッシャーが大きかった」と振り返る。 大泉と蒔田は「運転が怖かった」と同調。

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蒔田は「大泉さんが本気で1回怒ってました。 『危ないって言ってんだろ！ 雪をナメるな』と」と暴露。 松田は「俺は小さい声で『うるせぇな』って」と次々と明かされる撮影秘話に会場は笑いに包まれていた。

札幌・ススキノを舞台に、大泉演じる便利屋の探偵と、松田演じる相棒・高田が厄介な事件に巻き込まれる「探偵はBARにいる」シリーズの第4作。 東直己の小説「ススキノ探偵シリーズ」を基に、前作から9年を経て製作された。 『孤狼の血』シリーズなどの白石監督が初参加し、古沢良太が引き続き脚本を手がける。 鈴木は今回の依頼人でもある純子を、蒔田は事件の鍵を握るアケミを演じる。