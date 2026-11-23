映画『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』の完成報告会が東京で行われ、出演の大泉洋と蒔田彩珠が登壇した。蒔田は北海道の料理を絶賛し、大泉は撮影中のやり取りを明かすなど、和やかな雰囲気が漂った。

俳優の 大泉洋 、 蒔田彩珠 が23日、東京・アーバンドッグ ららぽーと豊洲 シーサイドデッキで行われた映画『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる 』 完成報告会 に参加した。 本作で物語のカギを握る重要なキャラクターを演じた蒔田。

撮影現場の思い出を問われると蒔田は「私の役は悲しい過去を背負っているんですけど現場は本当に楽しくて。 北海道の帝王（大泉）がいろんなおいしいものを食べさせてくれた。 本当においしかったです」と異例の“おいしかった”という撮影の感想に会場は笑いに包まれた。 大泉は「私が現場にいない日も彩珠ちゃんから『大泉さん、ラーメンを教えてもらっていいですか？

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』『スープカレーお願いします』と。 いろいろ教えました。 現場では主演という立場とツアコンという立場になっております。 忙しくやっておりました」と笑わせた。

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札幌・ススキノを舞台に、大泉演じる便利屋の探偵と、松田演じる相棒・高田が厄介な事件に巻き込まれる「探偵はBARにいる」シリーズの第4作。 東直己の小説「ススキノ探偵シリーズ」を基に、前作から9年を経て製作された。 『孤狼の血』シリーズなどの白石監督が初参加し、古沢良太が引き続き脚本を手がける。 鈴木は今回の依頼人でもある純子を、蒔田は事件の鍵を握るアケミを演じる。