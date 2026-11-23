12月25日公開の映画『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』のお披露目上映舞台あいさつにて、主演の大泉洋と松田龍平が9年ぶりに共演。大泉は松田の飄々とした姿勢や福山雅治への嫉妬エピソードを明かし、松田は照れながら応答した。札幌・ススキノを舞台にした探偵アクションシリーズ第4作。

俳優の 大泉洋 が23日、都内で行われた映画『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる 』（12月25日公開）のお披露目上映 舞台あいさつ に参加した。 大泉演じる探偵、 松田龍平 演じる高田という黄金タッグが9年ぶりに復活となった。

いつものように飄々とした雰囲気の松田は「9年ぶりなので9年の思いを、この作品にぶつけさせてもらった」と伝える。 大泉は「松田さんは『9年間の思いを込めた』と話していましたけど、あまり現場では感じなかった。 こんな感じなんですよ。 ここまで力が抜けている方とバディを組むことはなかなかない」と苦笑いしつつ「だけどススキノでお酒を飲んでわっと盛り上がった時に1度言われたのは『いろいろ見てましたけど、なんか最強バディとか言って盲目の人と組んでましたけど、やっぱりそこは俺だろ』みたいなことを酔った勢いで言われて。

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こういう一面もあるんだなと思った」と福山雅治への嫉妬心を密かに燃やしていたことを暴露。 松田は「覚えてないですけどね」と照れ隠ししていた。 札幌・ススキノを舞台に、大泉演じる便利屋の探偵と、松田演じる相棒・高田が厄介な事件に巻き込まれる「探偵はBARにいる」シリーズの第4作。 東直己の小説「ススキノ探偵シリーズ」を基に、前作から9年を経て製作された。

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『孤狼の血』シリーズなどの白石監督が初参加し、古沢良太が引き続き脚本を手がける。 鈴木は今回の依頼人でもある純子を、蒔田は事件の鍵を握るアケミを演じる。