12月25日公開の映画『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』の完成報告会が豊洲で開催され、大泉洋と音尾琢真が出演を報告した。両者の化学反应とアクションシーンに注目が集まっている。

俳優の 大泉洋 と 音尾琢真 は、23日に東京・アーバンドック ららぽーと豊洲のシーサイドデッキにて開催された映画『 BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』の完成報告会に姿を見せた。本作は12月25日に公開を予定しており、両者はスクリーン上に繰り広げる激しい対決や、長年の交友関係に根ざしたユーモアのある交流をファンに披露した。

TEAM NACSの絆と白石監督作品への継続的参加

音尾琢真は物語の舞台となる斗古誕の有力企業「森興産」の社長である森剛介役を演じており、そのキャリア背景について語った。彼は演劇ユニット「TEAM NACS」のメンバーである大泉洋について言及し、劇団設立から30周年という長きにわたる協力関係を強調した。さらに、両者が北海学園大学経済学部という共通の学歴を持つことにも触れようとしたが、大泉洋は大学での話は置いといてほしいと苦笑いで切り上げた。

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音尾琢真は自身が大泉洋の主演作品に出演できることの喜びを表現するとともに、白石和彌監督の作品へも恒常的に出演していることを述べた。彼は今回の出演を、大泉主演作品への参加と白石監督作品への出演という二つの要素が重なった「ダブルのバーター」として捉え、良い役柄を与えてもらったと冗談まじりに感謝を示した。

30年の友情が織りなすアクションシーンと本番の緊張感

報告会の進行の中で、大泉洋と音尾琢真が演じる対峙するアクションシーンの撮影秘話が明かされた。両者とも互いに殴り合うターンを喜んでおり、感情が乗ってしまう様子だったと大泉洋は振り返った。テスト撮影の際には本番とは異なり、感情的な叫び「バカにしやがって！」というセリフが交わされていたという。

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これに対し、音尾琢真もテスト時のエピソードを同調して話した。彼はテスト撮影の中で「30年来のうらみ！」という台詞を叫んでいたことを明かし、長年の友人関係ゆえに本番でも感情移入しやすい状況だったことを示唆した。この逸話は、演技としての緊張感だけでなく、私生活での親密さが作品の深みにも繋がっていることを示している。

札幌ススキノを舞台にした第4作の新たな展開

本シリーズは札幌・ススキノを舞台に展開しており、大泉洋が演じる便利屋の探偵と、松田演じる相棒・高田が厄介な事件に巻き込まれる様子を描いている。本作は東直己の小説「ススキノ探偵シリーズ」を原作とした「探偵はBARにいる」シリーズの第4作目に位置づけられている。前作から9年の歳月を経て製作が進められたこの作品は、シリーズの集大成ともいえる規模で制作された。

演出面では『孤狼の血』シリーズなどで知られる白石和彌監督が初参加しており、その独特な視点とスタイルが本作にも反映されていると期待されている。脚本については、古沢良太が引き続き手掛けることで、前作からの continuity（連続性）と新たなストーリーテリングが両立される見込みだ。

新キャラクターの登場と物語の鍵を握る存在

本作では新たなキャスト陣の活躍にも注目が集まっている。鈴木が今回の依頼人である純子を演じ、物語の中心的なトラブルを引き起こす存在として機能している。また、蒔田は事件の鍵を握るアケミという役柄を演じており、彼女の行動が探偵たちと対峙する側である森剛介率いる「森興産」との関係性を深く掘り下げている。

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大泉洋と音尾琢真のパフォーマンスは、シリーズのファンだけでなく、新作映画に初めて触れる視聴者にとっても魅力的な要素となっている。12月25日の公開に向けて、両者の化学反应がスクリーン上でどのように展開されるかが期待されており、東京・豊洲での報告会は、その熱気を高める重要な機会となった。