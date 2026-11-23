俳優の大泉洋、白石和彌監督が23日、東京・アーバンドッグ ららぽーと豊洲 シーサイドデッキで行われた映画『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』完成報告会に参加した。

大泉洋 （C）ORICON NewS inc.ららぽーとに集まった人たちに大泉は「探偵の大泉洋が帰ってきました！ 」と選挙演説みたいなあいさつをして笑いを誘っていた。9年ぶりの新作となる「パート3が終わってから、ずっと作ろうとしていたワケですけど、もっと台本を練り込もうとしたり、コロナ禍がありまして9年掛かってしまった」と振り返る。

「9年経った分、53歳になってしまって。 もうオジさんになってしまってアクションは大変でした」と苦笑い。 プロデューサーとはアクションシーンについて、なしでいく話もしていたというが、大泉は「白石監督が、どこかで火が入ってしまった。 結局アクションシーンをずいぶん足されまして…。

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もうちょっと若いころにやっておけばと後悔しました。 よく生きていたなと思います」と笑っていた。 札幌・ススキノを舞台に、大泉演じる便利屋の探偵と、松田演じる相棒・高田が厄介な事件に巻き込まれる「探偵はBARにいる」シリーズの第4作。 東直己の小説「ススキノ探偵シリーズ」を基に、前作から9年を経て製作された。

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『孤狼の血』シリーズなどの白石監督が初参加し、古沢良太が引き続き脚本を手がける。 鈴木は今回の依頼人でもある純子を、蒔田は事件の鍵を握るアケミを演じる。