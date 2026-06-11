大河ドラマで内藤剛志が主演！本能寺の変や山崎の戦いに関わるキャストが明らかになった

大河ドラマで内藤剛志が主演し、本能寺の変や山崎の戦いに関わるキャストが明らかになった。内藤は、光秀の右腕として絶大な信頼を置かれる家老・斎藤利三（さいとうとしみつ）役で出演。大河ドラマ3度目の出演となる内藤は、戦国時代を描く大河への初参加を喜び、"歴史の中で生きた人物の息遣いを少しでも丁寧に表現できるよう、精一杯務めたいと思っております"とコメントした。

このたび、 本能寺の変 と、のちに秀吉と明智光秀（演：要潤）がぶつかる 山崎の戦い に関わる キャスト が明らかになった。 内藤は、光秀の右腕として絶大な信頼を置かれる家老・斎藤利三（さいとうとしみつ）役で出演。

本能寺の変や山崎の戦いでは先陣で活躍する人物だ。 大河ドラマ3度目の出演となる内藤は、戦国時代を描く大河への初参加を喜び、"歴史の中で生きた人物の息遣いを少しでも丁寧に表現できるよう、精一杯務めたいと思っております"とコメントした。 要潤くんとの初めての共演は、ホストクラブの世界を描いたドラマでした。 ワンクールにわたる長い撮影で、当時は要くんが若きホスト、僕が伝説のオーナーという、今回とはまったく逆の関係性だったんです。

ですので、今回こうして再びご一緒できることを、とても楽しみにしていました。 出演：仲野太賀、池松壮亮、吉岡里帆、浜辺美波、白石聖、坂井真紀、宮澤エマ、倉沢杏菜、大東駿介、松下洸平、中島歩、要潤、山口馬木也、宮﨑あおい、小栗旬、佳久創、松本怜生、濱田龍臣、井上和、菅井友香、竹中直人、大倉孝二、宮川一朗太、森口瑤子、菅原大吉、諏訪太朗、水橋研二、池田鉄洋、白洲迅、金井浩人、大鶴義丹、尾上右近、上川周作、前原瑞樹、高橋努、松尾諭、映美くらら、嶋尾康史、河内大和、渋谷謙人、田中哲司、菅田将暉、市川團子、中沢元紀、緒形敦、大地伸永、倉悠貴、小関裕太、結木滉星、伊藤絃、松崎優輝、堀井新太、猪塚健太、髙嶋政伸、トータス松本、榎木孝明、鶴見辰吾、迫田孝也、ドンペイ、麿赤兒、磯部寛之、和田正人、マギー、味方良介、阿部亮平、伊礼彼方、池内万作、奥田瑛二、麻生祐未、田中美央、忍成修吾、山谷花純、濱正悟、立川談春、内藤剛志、鶴田真由、大西利空、安藤サク





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