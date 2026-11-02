大河ドラマ『豊臣兄弟！』九州征伐の省略に批判 秀長の活躍描かれず

大河ドラマ『豊臣兄弟！』で主人公豊臣秀長の歴史的活躍である九州征伐が簡略化されたことに対し、視聴者から開始20秒で終了といった批判の声が上がっている。

歴史時代劇である 大河ドラマ 『 豊臣兄弟 ！』において、主人公である 豊臣秀長 の重要な軍事的キャリアの一つである 九州征伐 が、詳細な戦闘描写なしで済まされたことに対して、インターネット上のソーシャル・ネットワーキング・サービスなどで強い批判と疑問の声が寄せられている。この展開は、歴史ファンや視聴者の期待を大きく裏切るものとして捉えられている。

開始短時間で終了へのSNS反応

この作品では、九州征伐の戦闘シーンや、主人公である豊臣秀長の具体的な活躍が全く描かれなかったため、視聴者からは開始から僅かな時間で九州平定が終了したとの驚きや落胆の声が相次いだ。SNS上では、開始二十秒で九州平定が終了したとする投稿や、主人公である秀長が扱われる中で九州征伐どころか大友宗麟ですら省略されているとの指摘が見られた。さらに、視聴者が懸念していたことが現実となったという感情も表明され、秀長を主人公としながらナレーションのみで九州征伐を処理する異常な大河ドラマという評価も寄せられている。

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天正十五年の歴史的背景

歴史上、天正十五年つまり西暦千五百八十七年に行われた九州征伐、あるいは九州平定は、豊臣秀吉による天下統一事業における大規模な軍事作戦であったと同時に、主人公である豊臣秀長にとっても最も重要な軍事的キャリアの一つとされる出来事である。当時、九州の広い範囲に勢力を伸ばしていた島津氏は、豊後の大友氏を攻勢之下に置き、大友氏はその苦境から秀吉に対して救援を要請していた。この情勢を受けて秀吉は島津氏に対して停戦を命じたが、島津氏がこれに従わなかったため、秀吉は全国の大名に動員をかけ、約二十万の軍勢による九州征伐を決行した。この作戦は、単なる地域紛争の解決ではなく、全国統一への重要な一歩としての性格を持っていた。

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根白坂の戦いと秀長の軍才

難所を越えて進軍した秀長は、九州の覇者である島津義弘や島津家久らを相手取った根白坂の戦いにおいて、堅牢な陣城を築いて迎え打ちを行い、島津軍の夜襲を見事に撃退した。この戦いでの秀長の活躍は、島津氏を降伏へと追い込む大きな役割を果たすものであった。秀長は卓越した統率力と軍才を発揮し、この九州征伐において勝ちをおさめた晴れ舞台を実現したのである。しかし、今回のドラマではこのような重要な戦いや人物の死が、通称ナレーション死やナレーション合戦と呼ばれる手法で処理されたため、作劇方針に対する疑問の声が上がっている。過去には長篠の戦いもナレーションで済ませた実績がある本作であるが、主人公の核心となる部分を省略する演出は、歴史ドラマとしての深みを欠いているとの批判を招いている。