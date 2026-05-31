大河ドラマ「豊臣兄弟！」で中野英雄がサプライズ出演、仲野太賀と親子初共演 涙で「夢のような話」

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の第21回にて、俳優の中野英雄が竹田城主・太田垣輝延役で事前告知なしのサプライズ出演を果たした。中野は俳優・仲野太賀の父で、約40年の芸歴をもつが大河ドラマへの出演は初めて。長年の夢が叶い、息子との親子初共演を約3分のシーンで実現し、「役者同士として対話できたことが嬉しかった」と語った。中野は出演に際し、息子が気を遣っているのではないかと心配したが、仲野からの「やってよ」という言葉で背中を押され、出演を決めたという。本番では、息子を役として見ることができ、太田垣として「このクソガキ！」と思ったほどで、父子ではなく役者として向き合えたことに感激した。撮影現場では大河ドラマの撮影への感動と相まって涙が出そうになったが、監督に「今は泣いちゃダメですよ」と言われたという。中野は役作りについて、导演の指示で「低い声で、ガン！と悪そうな感じ」を意識し、見事に愚君を体現。太田垣は小一郎の策略により竹田城を無血開城させられるが、自害を促すなど最後まで抵抗する姿を見せた。

NHK大河ドラマ 「 豊臣兄弟！ 」の第21回が放映され、俳優の 中野英雄 が 竹田城 主・ 太田垣輝延 役で サプライズ出演 した。 中野は俳優の 仲野太賀 の父親で、約40年の芸歴をもつが、大河ドラマへの出演はこれが初めてである。

中野は『長年の夢』と述べ、今回の出演に強い感慨を示した。 また、仲野との親子初共演が約3分間のシーンで実現し、お互いに役者として向き合ったことができたと語った。 中野は息子の仲野が自分の出演を気にしているのではないかと心配したが、仲野から『やってよ』と背中を押され、出演を決めたという。 役作りについては、 directorの指示に従い、低い声で 'ガン！

' と悪そうな感じを出すよう心がけた。 本番では、息子を役として見ることができ、太田垣として『このクソガキ！ 』と思ったほどで、親子ではなく役者同士の対話ができたことが嬉しかったと述べた。 撮影現場では、大河ドラマの撮影への感動と相まって、涙が出そうになったが、監督に『今は泣いちゃダメですよ』と言われたという。

映像はインターネット上で『まさかの親子共演』などと話題となり、視聴者を驚かせた。 第21回の内容は、羽柴秀吉（池松壮亮）と羽柴小一郎（仲野太賀）が播磨の攻略に当たり、小一郎は竹田城攻めを任される。 小一郎は水汲み場に敵兵を誘い出し、太田垣輝延（中野英雄）の城を無血開城に導く。 太田垣は敵兵に『離せ！

』『おまえら、敵の施しを受けるとは、恥を知れ！ 』と叫び、自害を促すが、小一郎の策略により城は降伏する。 語り（安藤サクラ）は、小一郎が竹田城を『ほぼ無血開城』し、初めて城代に任されたと説明する。 中野と仲野の父子共演は、2023年の映画「愛にイナズマ」、2025年8月放送のNHK「シミュレーション～昭和16年夏の敗戦～」に続いて3回目だが、本格的な台詞のやり取りは今回が初めてである。

大河ドラマにおける親子共演は、1999年「元禄繚乱」の中村勘九郎＆中村七之助らの例がある





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