大河「豊臣兄弟！」松永久秀の壮絶な爆死描かれる 光秀の「火種」発言にSNS注目

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」第20話で、竹中直人演じる松永久秀が爆死。明智光秀の意味深なセリフに視聴者の関心が集まる。

NHK大河ドラマ 「 豊臣兄弟 ！ 」（日曜後8・00）は今月24日、第20話が放送され、俳優の竹中直人（70）が圧倒的な存在感を示してきた戦国武将・ 松永久秀 の最期「壮絶な爆死」が描かれた。 NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。

天下一の補佐役・豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。 兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。 第20話は「本物の平蜘蛛」。1577年（天正5年）、上杉攻めから離脱し、勝手に帰国した羽柴秀吉（池松壮亮）に織田信長（小栗旬）は激怒。 蟄居の上、死罪に処すと申し渡す。

羽柴家一同は助命嘆願に奔走する中、松永久秀は信長に反旗を翻し、自ら爆死する。 その壮絶な死に様は、視聴者の間で大きな話題となった。 竹中直人は、久秀の狂気と哀れさを兼ね備えた演技で、存在感を放った。 一方、本能寺の変まであと5年という中、明智光秀（要潤）の行動にも注目が集まる。

光秀は、秀吉の助命嘆願に対し「私ごときが何かを言ったところで、上様のお気持ちを変えることはできますまい」「この胸の奥に、公方様をお救いできなかった悔やみが、いまだに小さな火種としてくすぶっておる。 上様も、お見通しのはずじゃ。 今の私は、秀吉殿をお救いできるような立場ではない。 下手に口添えなどしたら、かえって秀吉殿によからぬようになるやもしれませぬ。

お許しくだされ」と語る。 このセリフにSNSでは「火種という表現が不穏」「十兵衛も本能寺ゲージが着々と」「光秀様、その火種…本当に小さいの？ 」「明智様の着物が真っ赤！ 何かの暗示？

」「要潤の憂いを帯びた演技も大変美味」などの声が上がっている。 今後の展開では、秀吉の命運や光秀の動向がクライマックスへと向かう。 豊臣兄弟の絆と、歴史の大きなうねりを描く本作から目が離せない。 次回第21話は「小牧長久手の戦い」の前哨戦とも言えるエピソードが描かれる予定で、さらなる波乱が予想される





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