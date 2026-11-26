俳優の大沢たかお（58）が26日、都内で行われた味の素AGF『ちょっと贅沢な珈琲店』20周年発表会に登壇。仕事の合間に心の余白をつくる、コーヒーへの思いを語った。

俳優の大沢たかお（58）が26日、都内で行われた味の素AGF『ちょっと贅沢な珈琲店』20周年発表会に登壇。 仕事の合間に心の余白をつくる、コーヒーへの思いを語った。 同ブランドが誕生した2007年を振り返った大沢は「ほぼ今と変わらない暮らしをしていたんだなと改めて感じました。

作品も3本くらい公開され、時間のない中で現場に向かい合っていたな」としみじみ。

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「撮影の合間や次のプロジェクトに行く準備の時に、コーヒーが、リセットするための大切なツールでもあったり、そこは変わらずに頑張れているんだなと思っています」と続けた。 さらに「心の余白が大事で、仕事のことばっかりということがずっとあったので、何とか区切れないかと考えていたとき、朝起きたときや昼の休憩の時に珈琲を飲むことが余白を作り、自分らしくいられるスイッチだったなと思います」と表現した。 旅先での過ごし方については「旅先でも海外でもコーヒーからスタートします。