大気汚染の微小粒子が脳の免疫機能やエネルギー状態を乱し、血液脳関門の機能低下や神経細胞の死滅を招くことで、アルツハイマー病や認知症の発症リスクを最大25％高める可能性がマウス実験により裏付けられた。

大気汚染 が アルツハイマー病 の発症リスクを高める可能性を裏付ける、有力な研究結果が発表された。 大気汚染 に含まれる微小な粒子が脳の免疫機能を乱し、正常な働きに必要なエネルギーを奪うことが、その一因とみられる。

「私たちが吸う空気の質は、肺や心臓だけでなく、生涯にわたる脳の健康にも深く関わっている」と、研究論文の責任著者で、米ケース・ウェスタン・リザーブ大学の精神科医・神経科学者であるアンドリュー・パイパーは述べる。 大気汚染の程度で地域を3つのグループに分けると、汚染が最も深刻なグループの住民は、最も軽度なグループの住民に比べ、アルツハイマー病や関連する認知症の発症リスクが25％高かった。 研究チームは、大気汚染が認知症の発症に直接関与しているのかを調べるため、マウス実験も行った。

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微小粒子状物質「PM2.5」の濃度を世界でも特に大気汚染が深刻な都市と同程度に設定し、マウスを5カ月間にわたってその空気にさらした。 すると、健康だったマウスに記憶障害や脳の炎症が生じ、血液中の有害物質が脳に侵入するのを防ぐ「血液脳関門」の機能も低下した。 さらに脳のエネルギー状態や病気への抵抗力を示す指標も低下し、学習や記憶をつかさどる海馬では、新たに生まれた神経細胞の死滅が増加していた。