大橋波月、日本ライトフライ級初防衛戦で対戦相手を発表

日本ライトフライ級王者の大橋波月が、９日に東京で前日計量を実施。初防衛戦の対戦相手は同級３位の吉田卓也で、双方の体重が基準をクリアしたと報告されています。

日本ライトフライ級 王者の 大橋波月 が、９日に行われた前日計量で初防衛戦の正式な対戦相手である 吉田卓也 との対戦が確定した。

この日は東京ドームシティ内のｂｌｕｅ―ｉｎｇ！ ＤＩＳＣＯＶＥＲにおいて、「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ ＰＨＯＥＮＩＸ ＢＡＴＴＬＥ １６３」の前日計量が執り行われた。

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大橋波月は４８．８キロを記録し、吉田卓也は４８．７キロでそれぞれ規定の体重をクリアした。

初防衛への決意と家族への誓い

湘南龍拳所属の大橋波月は、今月８月にワタナベ所属の亀山大輝を１０回ＴＫＯで破り、所属ジムに初のタイトルをもたらした。

３年前に結婚した香里夫人への思いを語り、初防衛戦に向けての意気込みを明かした。

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試合前の緊張で家族に気を遣わせてしまうことへの謝罪と、我慢させていることへの感謝の言葉を添えた。

大橋は勝利後、愛妻へのサプライズプレゼントを計画しており、夫人の応援に応える勝利を誓っている。

挑戦者の闘志と久々のリング

折尾所属の吉田卓也は、同級３位としてタイトル初挑戦に挑む。

後楽園ホールのリングに上がるのは、２０２２年８月の２戦目以来、４年３か月ぶりのこととなる。

地方では経験できないタイトルマッチという舞台を重視し、静かに闘志を燃やしている。

計量後のフェースオフで王者のベルトを見て、その厳粛さと格好良さを感じ取ったと振り返っている。

試合の significance と今後の展望

もし吉田が勝利すれば、所属ジム初の日本王者が誕生することになる。

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しかし、吉田はジム栄誉よりも現在の試合に全力を注ぐ姿勢を強調している。

大橋にとっても、初防衛という重要な節目となる試合であり、その重みを理解した上で臨む。

両者とも自身の最高峰のパフォーマンスを発揮し、 boxing ファンの期待に応える準備を整えている。

公式結果と関連情報

日本ライトフライ級のタイトルマッチは１０回戦として行われる。

大橋波月対吉田拓也の対戦カードが正式に確定し、双方の体格と技術が競い合われる。

また、日本ミニマム級最強挑戦者決定戦８回戦では、角海老宝石の岡田真虎とＳ＆Ｋの坂田一颯の対戦も予定されている。

これらの試合は boxing 界における次のスター誕生や、階級別の勢力図変動に大きな影響を与える可能性を秘めている。