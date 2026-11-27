プロボクシングWBA世界ミニマム級王者石井武志（27＝大橋）が初防衛成功から一夜明けた27日、横浜市で記者会見した。26日、EBARA WAVEアリーナおおた… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

プロ ボクシング WBA世界ミニマム級 王者 石井武志 （27＝大橋）が初防衛成功から一夜明けた27日、横浜市で記者会見した。26日、EBARA WAVEアリーナおおたで無敗の同級11位ザイバージョン・メデシロ（21＝フィリピン）の挑戦を受け、10回にダウンを奪って3－0の判定勝利を挙げていた。

会見には所属ジムの大橋秀行会長（61）、指導を受ける元世界3階級制覇王者八重樫東トレーナー（43）とともに姿をみせた。 今後の目標について、石井は「2027年もチャンピオンのまま突き進み、やるからには新しいベルトを狙っていきたい」と他団体王者との統一戦を希望した。 ただWBAにはスーパー王者オスカー・コラーゾ（29＝プエリトリコ）が存在しており、団体内で王座統一をしなければ、他団体からは統一戦を認められない現状がある。

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コラーゾは最近まで創刊から100年以上の歴史と権威がある米老舗専門誌ザ・リング選定のパウンド・フォー・パウンド（階級を超越した最強ボクサー）ランキングに入っていた最軽量級注目の王者。 大橋会長は「そんなすごい選手とできるなら本当にチャンス。 もうそういう話がきたらぜひやらせたい。 ぜひやりたいなと思う」と後押しした。