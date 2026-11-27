早稲田大学名誉教授で反オカルト論客として知られた大槻義彦氏が11月27日、死去した。90歳。物理学者としての功績と、TVタックルでの激論が記憶される。

早稲田大学 名誉教授で物理学者の 大槻義彦 （おおつき・よしひこ）氏が11月27日、死去した。90歳だった。この訃報は、金融アナリストで長女の大槻奈那氏により同日、自身のX（旧ツイッター）を通じて公表された。大槻氏は「 火の玉教授 」の愛称で親しまれ、テレビ番組における反 オカルト 論客としての活動で多くの視聴者に知られていた。

最期の瞬間に映った学者の本質

大槻奈那氏はXにおいて、父の最期の様子を詳細に明かした。直前にホームを訪れた際、大槻氏は既に外界の問いかけにほとんど反応を示さなくなっていたという。しかし、娘が「リーマン予想が証明された」と告げた瞬間、彼はわずかながら反応を見せたというエピソードが語られている。

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「リーマン予想」とは、数学界において長年にわたり証明されていない最大級の難問の一つである。意識や反応が薄れつつある状況でも、科学や数学の核心に触れる言葉に対してのみ反応を示したこの事実は、彼が生涯を通じて真理を探究し続けた学者としての揺るぎない姿勢を浮き彫りにしている。娘は、この様子を見て改めて父が死ぬまで物理学者であったことを痛感したと述べている。

物理学への貢献と火の玉の解明

大槻氏は1936年6月18日、宮城県角田市に生まれた。東京教育大学理学部物理学科を卒業し、東京大学大学院を修了して理学博士号を取得した。その後は東京大学の助手や講師を経て、早稲田大学理工学部の教授を務め、早稲田大学名誉教授の称号を得た。また、科学雑誌『パリティ』の編集長としても活躍した。

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専門分野は放射線物性、核物性、大気電気学であり、α線の弾性散乱における「水切り運動」の発見や、「大槻のディチャネリング理論」の提唱など、物理学の専門分野で確かな業績を残してきた。特に1990年には、電子レンジの仕組みを応用した高周波の電磁波発生装置を使い、大気中のプラズマ現象による「火の玉」の人工生成と空中浮遊に世界で初めて成功したことで注目を集めた。

テレビメディアでのオカルト批判活動

大槻氏は、テレビ朝日系『ビートたけしのTVタックル』や年末特番『ビートたけしの超常現象(秘)Xファイル』シリーズに科学派の急先鋒として頻繁に出演した。UFOや心霊現象、超能力などを科学的根拠で検証する激論は、師走の風物詩として親しまれてきた。その主張は単なる否定ではなく、物理学的な解釈による裏付けがあった。

特に元・たま出版社長の韮澤潤一郎氏とのUFO・宇宙人論争は毎年恒例の名勝負として知られていた。また、僧侶の織田無道氏との心霊論争や、オカルト研究家の山口敏太郎氏、自称・超能力者らとの公開検証対決でも存在感を放ち、科学的検証の重要性を訴え続けた。人魂やUFO、心霊写真のオーブ（光の玉）などの発光現象については、大気中のプラズマ現象として物理的に解説した。

ミステリーサークルとゴルフへの造詣

1990年代にイギリスなどで話題となったミステリーサークルについても、現地調査を行い、上空のプラズマの渦が穀物をなぎ倒したとする「プラズマ説」を展開した。このように、不可思議と見なされがちな現象に対して、物理学的なメカニズムで解明を試みる姿勢は一貫していた。これは彼の科学的な探究心が、単なる学術研究に留まらず、社会の誤解を解くための実践的な活動へと拡張されていたことを示している。

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また、大槻氏は無類のゴルフ好きとしても知られており、ゴルフのスイングや弾道を物理学的に解説した著書を多数執筆している。趣味であるスポーツでさえ、物理学の視点から深く分析するその姿勢は、彼の幅広い教養と専門知識の応用力の高さを物語っている。遺族への哀悼の意を表するとともに、彼の科学的探究心とメディアを通じた啓蒙活動は、広く記憶されることになる。