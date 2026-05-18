大森が悩みない…テレビ出演が増えたが、 تغیろんすべきところある!?

大森が"おやっさん印の!元祖せっかち屋台"企画に出演し、ゲストが佐野勇斗だった。トークの中で、悩みが起きたことから、神妙な表情で proviso した。さらに、大森は自身の音楽活動について葛藤を明かした。また、テレビ出演の時間の増加についても話し合った。

大森が屋台の店主となってゲストと真剣 トーク する"おやっさん印の! 元祖せっかち屋台"企画で、今回のゲストでプライベートでも親交のある男性グループ"M! LK"の佐野勇斗が登場。 トーク の中で、佐野から"悩みないの?

"と尋ねられた大森は"悩みねぇ…そうっすね…"と神妙な面持ちになり、役作りのために頭に巻いていたタオルを思わず外して語り始めた。 大森は"この『テレビ×ミセス』が始まったりとか、いろいろと露出する場面が増えた。 ありがたいことに"と切り出すと"その中で自分らがミュージシャンであることだったりとか…結局全部の作詞作曲、アレンジまでやってるからね。 で、若井はどこまでいってもギタリストだし、藤澤はどこまでいってもキーボディストだから。

それをもっともっと、ちゃんとそこに信念を持って時間を費やしてやらなきゃなって。 別に悩んではないけど、改めて思うこともあるけどね"と葛藤を明かした。 また、"そこ（バラエティ出演の時間）を削りたいとかじゃなくて、時間を侵食されてるっていう意味じゃなくて"と補足しつつ"忘れちゃいけないものってやっぱりあるよねって話は毎日してる"とメンバー3人で話し合っていることを告白した





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