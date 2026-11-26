2021年の振り返りと新年を迎えるための主要テレビ番組のガイド。テレビ東京ではジルベスターコンサート2021-2022が開催され、クラシックからゲーム音楽まで幅広い曲が演奏される。テレビ朝系では『ザワつく！大晦日 一茂良純ちさ子の会』で、2021年の世間をザワつかせた話題を振り返るトークショーを実施。日本テレビ系では『ぐるナイおもしろ荘』が若手芸人のブレイクを狙う特別編を放送する。

■ ジルベスターコンサート ２０２１―２０２２（ テレビ東京 系＝後１１・３０） ２７回目を迎える大みそか恒例のコンサートの模様を届ける。

「乗り越えよう、音楽の力で」をテーマに、珠玉のクラシック曲に加えて、すぎやまこういち作曲『〝ドラゴンクエストⅣ〟序曲』のゲーム音楽や、世界的ヒット映画で知られるジョン・ウィリアムズ作曲『〝スター・ウォーズ〟メイン・タイトル』など映画音楽まで幅広い曲を演奏する。 指揮は原田慶太楼、出演はソプラノ歌手の小林沙羅、チェロ奏者の宮田大、ピアニストの阪田知樹の他、東京フィルハーモニー交響楽団で送る。 司会は山本耕史、狩野恵里アナウンサー。 ■ザワつく！

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大晦日 一茂良純ちさ子の会（テレビ朝日系＝後６・０） ２０２１年の１年間、世間をザワつかせたさまざまな話題を振り返る。 言いたいことを遠慮なく口にする司会の石原良純、長嶋一茂、バイオリニストの高嶋ちさ子が、２１年に世間をザワつかせた社会現象についてトークを繰り広げる。 大物ゲストも登場するほか、大型企画も送る。 進行は高橋茂雄（サバンナ）。