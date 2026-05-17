大悟、桒木がカンヌ映画祭でコメント

大悟、桒木がカンヌ映画祭でコメントし、映画館の雰囲気や現地の反応などを振り返った。

綾瀬は『ここで笑いが起こるんだ』とか、 現地の反応 が日本の方とは違って、すごく新鮮でした。 レッドカーペットで大悟にエスコートされたことについては、『ちゃんと律儀にやってくださって、ちょっと面白いなと思いつつ、ありがたかったです』とコメント。

大悟は『こうやって手を出して歩くのも初めてやし。 慣れた感じもどうかなと思いながら、やったつもりでした。 ぎこちなかったんならそうかもしれません』と振り返った。 また桒木は『映画は初めてなのですごくいい体験になりましたし、やっぱり今日僕の誕生日なので……すごく『持ってる』と思います』と述べ、会場の笑いを誘った。

取材のコメント全文は以下に掲載している。 第79回カンヌ国際映画祭『箱の中の羊』日本用囲み取材 大悟：当然初めてだったので、すごくびっくりしたのと、うれしいというか、こんな経験させていただいて。 上映した映画館もすごいし、ポップコーン入れるところもない映画館。 いい経験させていただきました。

桒木：映画は初めてなのですごくいい体験になりましたし、やっぱり今日僕の誕生日なので……すごく『持ってる』と思います。 会場の笑いを誘った。 取材のコメント全文は以下に掲載している。 第79回カンヌ国際映画祭『箱の中の羊』日本用囲み取





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