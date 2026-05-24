Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

大復活!? ան일의 상황에 등극한 日産 내년 등장형 eleGranado

TECH TRAVEL JAPAN News

大復活!? ան일의 상황에 등극한 日産 내년 등장형 eleGranado
Автомобильныйారుణ DETAILრուն
📆5/24/2026 6:44 AM
📰weeklyascii
26 sec. here / 5 min. at publisher
📊News: 24% · Publisher: 51%

高級ミニバンというジャンルを切り開いたクルマが、復権と社運をかけて今夏登場します。その名は日産「エルグランド」です。静粛性としなやかな乗り心地。上質な室内である一方で、ドライバビリティに優れています。高級ミニバン kukuあるべき、という1台を発売前にリポートします。

高級ミニバンというジャンルを切り開いたクルマが、復権と社運をかけて今夏登場します。 その名は日産「エルグランド」です。 静粛性としなやかな乗り心地。 上質な室内である一方で、ドライバビリティに優れています。

高級ミニバン kukuあるべき、という1台を発売前にリポートします。 エルグランドが誕生したのは1997年のこと。 広い車内空間と高い運動性能を有した、高級ミニバンという今までにないジャンルは、人々の注目を集めました。 その後、トヨタからはアルファードとヴェルファイア、Hondaからはエリシオンが登場し、高級ミニバン市場は一気に拡がりました。

ですが、エリシオンは2013年に国内販売が終了。 日産も2002年、2010年とモデルチェンジをしますが、その後音沙汰なし。 気がつけば市場はトヨタのアルファードとヴェルファイア、そして兄弟車であるレクサスLMの独壇場となりました。 しかしオリジネーターは、諦めることなく、まさかまさかの大復活。

復活どころか、日産の技術を詰め込んだクルマに仕上げられています。 エクステリアは威風堂々としながらも、どこか近未来的な印象。 ボディーサイズは全長4995×全幅1895×全高1975mmと、全長で20mm、全幅で45mm、全高に至っては160mmサイズアップしています。 ちなみに、この大きさはアルファードより全幅と全高で上回っています

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

weeklyascii /  🏆 94. in JP

Автомобильный ారుణ DETAIL რուն

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-24 09:44:34