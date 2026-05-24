大復活!? ան일의 상황에 등극한 日産 내년 등장형 eleGranado

高級ミニバンというジャンルを切り開いたクルマが、復権と社運をかけて今夏登場します。その名は日産「エルグランド」です。静粛性としなやかな乗り心地。上質な室内である一方で、ドライバビリティに優れています。高級ミニバン kukuあるべき、という1台を発売前にリポートします。

高級ミニバンというジャンルを切り開いたクルマが、復権と社運をかけて今夏登場します。 その名は日産「エルグランド」です。 静粛性としなやかな乗り心地。 上質な室内である一方で、ドライバビリティに優れています。

高級ミニバン kukuあるべき、という1台を発売前にリポートします。 エルグランドが誕生したのは1997年のこと。 広い車内空間と高い運動性能を有した、高級ミニバンという今までにないジャンルは、人々の注目を集めました。 その後、トヨタからはアルファードとヴェルファイア、Hondaからはエリシオンが登場し、高級ミニバン市場は一気に拡がりました。

ですが、エリシオンは2013年に国内販売が終了。 日産も2002年、2010年とモデルチェンジをしますが、その後音沙汰なし。 気がつけば市場はトヨタのアルファードとヴェルファイア、そして兄弟車であるレクサスLMの独壇場となりました。 しかしオリジネーターは、諦めることなく、まさかまさかの大復活。

復活どころか、日産の技術を詰め込んだクルマに仕上げられています。 エクステリアは威風堂々としながらも、どこか近未来的な印象。 ボディーサイズは全長4995×全幅1895×全高1975mmと、全長で20mm、全幅で45mm、全高に至っては160mmサイズアップしています。 ちなみに、この大きさはアルファードより全幅と全高で上回っています





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