大嶽部屋の森麗が人気！商店街の人たちも大喜び

大阪場所では今年から池田市に拠点を移した大嶽部屋のグルメ過ぎる料理などを紹介した。その中で、大嶽部屋の面々が池田市の商店街に挨拶回りに行くシーンが放送されたが、商店街の人たちはもろ手を挙げて大歓迎。イチゴ、たこ焼き、たい焼き、コロッケなど店を訪問するたびに続々と食べ物が差し入れられ、力士達も大喜びだ。特に人気は部屋頭の王鵬だったが、それに負けないほどの人気振りを発揮したのが森麗（もりうらら）。入門２４年目の大ベテランで、現在４０場所連続で負け越し中。女性ファンたちが『かわいい！麗さんがかわいい！』『麗さーん！』など声をかけられまくっており、森麗も恥ずかしそうに『ありがとうございます』。一人のファンは『土俵の妖精ですよ』と推しまくりで『実物も可愛くて泣きそうです』などの声まで上がっていた。これにはネットも『森麗がついに地上波に見つかってしまった！』『坂上さん、有吉さんに森麗さんバレる』『うららちゃん大人気』『森麗さん、めっちゃ人気者』『森麗が全国に知られてしまうー』『有吉ゼミ録画しておけば良かったー！森麗さんー！』などの声が上がっていた。

この日は大人気企画の『 グルメすぎる相撲部屋 』を放送。 大阪場所では今年から池田市に拠点を移した 大嶽部屋 のグルメ過ぎる料理などを紹介した。 その中で、 大嶽部屋 の面々が池田市の 商店街 に挨拶回りに行くシーンが放送されたが、 商店街 の人たちはもろ手を挙げて大歓迎。

イチゴ、たこ焼き、たい焼き、コロッケなど店を訪問するたびに続々と食べ物が差し入れられ、力士達も大喜びだ。 やはり一番人気は部屋頭の王鵬だったが、それに負けないほどの人気振りを発揮したのが森麗（もりうらら）。 入門２４年目の大ベテランで、現在４０場所連続で負け越し中。 女性ファンたちが『かわいい！

麗さんがかわいい！ 』『麗さーん！ 』など声をかけられまくっており、森麗も恥ずかしそうに『ありがとうございます』。 一人のファンは『土俵の妖精ですよ』と推しまくりで『実物も可愛くて泣きそうです』などの声まで上がっていた。

これにはネットも『森麗がついに地上波に見つかってしまった！ 』『坂上さん、有吉さんに森麗さんバレる』『うららちゃん大人気』『森麗さん、めっちゃ人気者』『森麗が全国に知られてしまうー』『有吉ゼミ録画しておけば良かったー！ 森麗さんー！ 』などの声が上がっていた





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