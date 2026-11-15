大学発ベンチャー6220社へ3.5倍増 少子化対策と経営再編の両輪

令和7年度の大学発ベンチャー企業数が6220社となり、10年前から約3.5倍に拡大。少子化による学生獲得競争の激化と大学経営の厳しさを背景に、研究成果の事業化が新たな収益源として注目を集めている。

経済産業省 の統計データによると、大学発のベンチャー企業は令和7年度時点で6220社に達している。この数字は、平成27年度から10年かけて約3.5倍に増加したことを示している。この急激な拡大は、単なる数の変化ではなく、日本の高等教育機関が直面している構造的な危機に対する具体的な対応策の表れである。

業種と地域別の内訳と伸長者

分野別に見ると、IT業界、特にアプリケーションやソフトウェア関連が1985社で最多を占めている。大学別ランキングでは、東京大学が595社を擁し断トツの首位に位置している。上位10校の大部分は首都圏や関西圏といった大都市圏に集中している傾向が強い。

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一方で、地方の大学からも顕著な伸びが報告されている。岩手大学の設立数は前年度比で8.5倍という急成長を示し、金沢大学は4.9倍、新潟市の開志専門職大学は3.3倍の増加を記録している。この地域格差の縮小傾向は、地方大学が独自の強みを活かして事業化を進める戦略が功を奏している証左である。

少子化と大学経営の構造的な圧力

この動きの背景には、深刻化する大学経営の難しさと少子化の影響がある。文部科学省の推計によれば、18歳人口は平成4年の206万人をピークに減少傾向にあり、大学進学者数も令和7年度の64.5万人から22年度には45.5万人まで落ち込むと見込まれている。

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定員割れの状況も広がっている。令和8年度の時点で、集計対象となった595校のうち275校、全体の46.2％が定員割れを経験している。私立大学だけでなく、平成16年の法人化以降、国公立大学においても国からの交付金に依存しない自立した経営が強く求められているのが現状である。

ブランド化による先駆事例と社会的意義

大学発ベンチャーの成功事例としては、近畿大学の完全養殖クロマグロ「近大マグロ」が知られている。また、宮崎大学の「Smolt」は、規格外のイチゴを餌の一部に活用して育てたサクラマスをブランド化し、独自のビジネスモデルを構築している。こうした取り組みは、大学の研究成果を社会にアピールする強力な手段となっている。

文部科学省の担当者は、生き残り戦略としてベンチャー創出に活路を見いだす大学が増えていると指摘する。研究成果を事業化することは、社会にロールモデルを示す大きな意義を持つと評価されており、今後はより多くの大学が自らの強みを事業化へとつなげる動きが加速すると見られる。