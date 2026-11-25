仙台大が優勝した学生野球の舞台で、大商大の星野世那投手は来秋ドラフト1位候補としてプロ入りを果たすが、日本一を逃し悔しさをにじませた。

大学の部は仙台大（東北3連盟）が7－1で 大商大 （関西5連盟第1）を破り初優勝。 来秋ドラフト上位候補の大城海翔投手（3年＝滋賀学園）が9奪三振と相手打線を寄せ付けず、東北勢初の栄冠を手にした。

学生野球最後に悲願の日本一を狙ったが、またもあと1勝が遠かった。 DeNA1位の星野世那投手（4年＝近江）は、153球投じた準決勝から中1日で2回途中から登板し、6回1／3を4失点。3～7回は球数を要しながらも無失点で粘ったが「最後粘りきれなかった自分の力不足」と、8回に3四球などで力尽きた。 中高と全国舞台で準V止まりだった左腕は、学生としてのラストチャンスに懸けていたが、大学でも同じ色のメダルとなった。

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創部初の快挙ともならず「心残りがあるとすれば、やっぱり日本一になりたかったですし、監督さんをみんなで胴上げしたかった」と悔しさをにじませた。 大商大での野球は「本当に自分の人生を変えてくれた4年間」。 近江（滋賀）時代から球速も10キロ以上伸ばし、強豪のエースに成長。 そしてドラフト1位でプロの世界に飛び込むまでになった。

「監督さんと日本一目指してここまでやってこれて。 目の前まで来て取れなかったことは本当に悔しいけど、感謝しかない。 大阪商業大学に来て、富山監督さんと出会えて本当に良かったなって心の底から思ってます」。 育ててくれた指揮官との野球漬けの毎日は、間違いなく大きな財産となった。

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また、投げ合った来秋ドラフト上位候補の仙台大・大城海翔投手（3年＝滋賀学園）に対しては「本当にもうすごいの一言」。 元々ともに滋賀県内の高校出身ということで存在は知っていたが、大学日本代表で一緒になり交流を深めた。 星野は試合前から「お手柔らかに」と大城に伝えていたが、見事な投球を披露された。

「投げ負けて本当悔しい気持ちもあるので、ああいったチームを優勝に導けるようなピッチャーになりたい」。 この思いを糧に、プロの世界での飛躍を誓った。