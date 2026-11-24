プレスリリース 大学向け｜学内のAI活用の推進役を育てる進め方レポート【2026年11月版】

当社で架空の大学の教職員アンケートを用意し、AIツールに整理を頼みました。

「AIで手伝ってほしい業務」を尋ねる自由記述で、職員と教員の回答が40件あります。 AIは84秒で40件を11の分類に分け、続けて177秒で、推進役が最初に取り組む題材の候補を4つの観点で採点した表を作りました。1位は「議事録・会議録の作成」の11点です。 一方で、1回にかかる時間が回答に書かれていなかった4つの分類は、点数を空欄にして合計を「未確定」とし、聞くべきことを「確認したい点」に書いていました。 レポートでは、この結果をもとに、AIに任せる部分と人が判断することの分け方を業務ごとに整理しています。

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AIの活用を全学で進めるときには、最初に全員への一斉研修を考えることが多いはずです。 本レポートでは、使ってよい範囲の説明は全員に行ったうえで、業務への当てはめは推進役から広げる順番をおすすめしています。 教職員の関心と不安の差が大きいこと、研修の後に聞ける相手が要ること、学内の実例があると説明会が具体的になることが理由です。 推進役は職員と教員を2名ずつの組で選び、育成の3か月で手順を1つ完成させて手順書にまとめます。

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その後は、週1回の相談の時間を学内で開いて広げていきます。 本レポートで引用している制度と統計は、文部科学省「大学設置基準等の一部を改正する省令の公布について（通知）」（平成28年3月31日）、文部科学省「大学設置基準等の一部を改正する省令等の公布について（通知）」（令和4年9月30日）、文部科学省「大学・高専における生成AIの教学面の取扱いについて（周知）」（令和5年7月13日）、独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）「DX動向2026」（2026年）「DX動向2025」（2025年）によるものです。 IPAの数字は企業を対象にした調査の結果です。

当社は2026年度から、私立大学の学部で教職員向けのAI活用支援を続けています。 訪問して個別の相談を受け、学内の仕組みづくりにも助言しています。 支援先からは継続してご依頼をいただいており、利用された教職員の方からは、資料づくりや分析にかかる時間が減ったという声が届いています。 大学名と支援の詳細は、支援先との取り決めにより公表していません。