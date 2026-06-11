大学参加申込を希望される方や、Giving Campaign 2026への参加に関するお問い合わせはGiving Campaign運営事務局 大学対応チームまでご連絡をお願いいたします。

The text provides a comprehensive list of universities in Japan, including their locations and names. It also mentions the Giving Campaign 2026 and encourages interested parties to contact the relevant university teams for inquiries or participation.

秋田大学、旭川市立大学、岩手大学、小樽商科大学、帯広畜産大学、北見工業大学、国際教養大学、東北芸術工科大学、東北工業大学 、東北大学、函館大学、弘前大学、福島大学、北海道教育大学、北海道大学、宮城教育大学、宮城大学、室蘭工業大学、山形大学青山学院大学 、茨城大学、宇都宮大学、桜美林大学、神奈川大学、群馬大学、駒澤大学 、埼玉大学、実践女子大学、成蹊大学、聖マリアンナ医科大学 、帝京大学、電気通信大学、東京科学大学 、東京学芸大学、東京大学、東京都立大学、東洋大学、日本工業大学、明治大学、ものつくり大学、横浜市立大学愛知学院大学、愛知教育大学、愛知大学 、金沢大学、岐阜大学、公立諏訪東京理科大学、三条市立大学、静岡大学、信州大学、富山大学、豊橋技術科学大学、長岡技術科学大学、長野大学、長野県立大学、長野保健医療大学、名古屋音楽大学 、名古屋工業大学、新潟大学、浜松医科大学、福井大学、松本歯科大学、三重大学、山梨大学大阪教育大学、大阪公立大学 、関西大学、京都大学、京都教育大学 、京都工芸繊維大学、京都府立医科大学、近畿大学、神戸学院大学 、神戸市外国語大学、神戸女子大学・神戸女子短期大学、滋賀医科大学、滋賀大学、滋賀県立大学、奈良学園大学、兵庫県立大学、立命館大学、龍谷大学大分大学、鹿児島大学、鹿屋体育大学、北九州市立大学、九州共立大学 、九州工業大学、九州国際大学、熊本学園大学、熊本県立大学、熊本大学、佐賀大学、長崎大学、福岡教育大学、別府大学、宮崎大学、琉球大学参加申込を希望される方や、 Giving Campaign 2026への参加に関するお問い合わせは Giving Campaign 運営事務局 大学対応チームまでご連絡をお願いいたします.

秋田大学、旭川市立大学、岩手大学、小樽商科大学、帯広畜産大学、北見工業大学、国際教養大学、東北芸術工科大学、東北工業大学 、東北大学、函館大学、弘前大学、福島大学、北海道教育大学、北海道大学、宮城教育大学、宮城大学、室蘭工業大学、山形大学青山学院大学 、茨城大学、宇都宮大学、桜美林大学、神奈川大学、群馬大学、駒澤大学 、埼玉大学、実践女子大学、成蹊大学、聖マリアンナ医科大学 、帝京大学、電気通信大学、東京科学大学 、東京学芸大学、東京大学、東京都立大学、東洋大学、日本工業大学、明治大学、ものつくり大学、横浜市立大学愛知学院大学、愛知教育大学、愛知大学 、金沢大学、岐阜大学、公立諏訪東京理科大学、三条市立大学、静岡大学、信州大学、富山大学、豊橋技術科学大学、長岡技術科学大学、長野大学、長野県立大学、長野保健医療大学、名古屋音楽大学 、名古屋工業大学、新潟大学、浜松医科大学、福井大学、松本歯科大学、三重大学、山梨大学大阪教育大学、大阪公立大学 、関西大学、京都大学、京都教育大学 、京都工芸繊維大学、京都府立医科大学、近畿大学、神戸学院大学 、神戸市外国語大学、神戸女子大学・神戸女子短期大学、滋賀医科大学、滋賀大学、滋賀県立大学、奈良学園大学、兵庫県立大学、立命館大学、龍谷大学大分大学、鹿児島大学、鹿屋体育大学、北九州市立大学、九州共立大学 、九州工業大学、九州国際大学、熊本学園大学、熊本県立大学、熊本大学、佐賀大学、長崎大学、福岡教育大学、別府大学、宮崎大学、琉球大学参加申込を希望される方や、Giving Campaign 2026への参加に関するお問い合わせはGiving Campaign運営事務局 大学対応チームまでご連絡をお願いいたします





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