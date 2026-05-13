大塚が吉本新喜劇入りでダメ出しを受けたエピソード

大塚が吉本新喜劇入りした際に、小籔からダメ出しを受けたエピソードが話題に。大塚はまだ20歳か21歳だったころに音大を中退し、『エロオペラ』と称してオペラを歌いながら亀甲縛りしていくネタを披露したが、小籔はすぐにダメ出しした。小籔は大阪の番組で、宴会芸をやっていて、大塚のネタを観た際、大塚がエロい方向で仕事が増えた時に、本人が望んでいるならいいけど、きっと、この子はなんも分からんと『売れたらええねん』でやってるけど、もしも『エロオペラ』で売れたら、どこの番組に行ってもエロを要求されて、際どい水着を着せられて…。「それでも、かまへん」と思っているわけない。

自身が座長を務めていたころに、 吉本新喜劇 に入ってきた大塚の初の著書イベントに同席。 大塚がまだ20歳か21歳だったころに音大を中退し、『 エロオペラ 』と称してオペラを歌いながら 亀甲縛り していくネタを披露すると、小籔がすぐに ダメ出し したという。

その理由について、5分余りにわたって熱弁を振るった。 小籔 大阪の番組で、かまいたちと僕が見てて、宴会芸をみんながやって、僕とか、かまいたちが点数をあげる、みたいな。 基本的に、粗削りな子が多いんですけど、そこに出てきて『エロオペラします』と。 キレイな歌を歌いながら、自分でひもをくくっていくわけですね。

そういうのがあると、テレビに出るきっかけになるんじゃないかと（思っていたはず）。 テレビで1発当てて、という考え方はいいと思うし、僕も推奨していること。 でも、若い女の子が自分で体を縛りだして…。 どちらかといえばキレイめな方。

おもしろいというお笑いとして見るよりも、女性的な『エロいな』で、見られることも多くなる。 エロい方向で仕事が増えた時に、本人が望んでいるならいいけど、きっと、この子はなんも分からんと『売れたらええねん』でやってるけど、もしも『エロオペラ』で売れたら、どこの番組に行ってもエロを要求されて、際どい水着を着せられて…。

「それでも、かまへん」と思っているわけない。 次に、おもろいいことをやれる機会がなくなる可能性が高いですよね。 エロだと、お先真っ暗。 本人のやりたいこととも違う。

それでオンエア中、最後に『やめろ、こんなもん！ 』って、バラエティーの中でボケつつも、8割は本気で。 ガッツはあるなぁ、とは思ったけど。 自身が、先輩芸人からダメ出しを受けた際にも、芸人仲間や観客、ファンへの愛を感じた助言は心に響いたという。

小籔 昔は『声が小さい』と言われていたんです。 『声が大きくてスベってるヤツより、なんで注意されなあかんねん』と思っていました。 でも、新喜劇で『（寄席の）1番前の席の人も、2階席の人も、チケット代は同じお金を払っている。1番前の人が聞こえる量を、2階の人にも届けなあかん。 それが毎日来ている人ならまだしも、1年に1度、5年に1度。

遠いところから、やっと大阪に来たのに、声がちっちゃくて聞こえなかったら、かわいそすぎる。 だからオレらは、声を大きくせなあかんねん』と言われて…。 それまで『声、大きくせい』とか言われても『ハァ？ 』と、若い時は思っていました。

でも、その言葉はスッと入ってきました。 先輩芸人から学んだ、愛あるダメ出しを継承してきた。 『自分が座長の時に『小籔が一番、声出てるな』って言われた時は、ちょっとうれしかったですね』。 言葉こそ厳しく聞こえるものの、核心をついた言葉を発する現在の小籔の芸風は、そんなバックボーンから、自然と身についたのかもしれない





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