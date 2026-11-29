巨人の大城卓三捕手が29日、長野久義氏がパーソナリティーを務めるTOKYO FM「SGC presents 長野久義 El Dorado～新・黄金時代～」にゲスト出演した。自打球などで痛い思いを何度もした今季について話題となり、大城は今季途中から打席に入る際に右ひざにもプロテクターを装着していることを明かした。長野氏は大城ら捕手陣の体を気遣い、ベイスターズの平良拳太郎投手が投げる時に自打球が当たるという"大城トリビア"を披露した。

巨人の 大城卓三 捕手（33）が29日、公私ともに可愛がってもらっている先輩、 長野久義 氏（41＝巨人編成本部参与）がパーソナリティーを務めるTOKYO FM「SGC presents 長野久義 El Dorado～新・黄金時代～」（日曜前8・00）にゲスト出演。

「多分、12球団で自分だけ」だと思われることを明かした。 そんな背番号24が待望の初出演とあってリスナーからは大量の質問が届いた。 その量に驚く長野氏と番組アシスタントの佐藤義朗氏（41）から「分厚い。 電話帳みたいな」（佐藤氏）「タウンページ…見たことないんじゃない？

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」（長野氏）と言われると大城は「（見たこと）ないですね、すみません」と世代間ギャップにまずは恐縮した。 そんなリスナーからの質問に、自打球や死球などで痛い思いを何度もした今季について心配する声が。 大城は試合中にどれだけもん絶しても「大丈夫っす」の一言で次の日も奮闘してきたが、本当は大丈夫じゃない時もあったのでは？ と心配する声だった。