身長１８２センチの大型ルーキーが伝統校でチームの主力になるため、まずは関東インカレからインパクトを残す。関東インカレは歴史ある大会で、各校各種目に３人以内が出場できる。男子は１６校の１部、それ以外の２部、大学院生の３部に分けられ、女子はすべての大学が１部、大学院生が２部で入れ替えはない。関東インカレは例年５月に開催され、男子は１６校の１部、それ以外の２部、大学院生の３部に分けられ、女子はすべての大学が１部、大学院生が２部で入れ替えはない。

身長１８２センチの 大型ルーキー で、３０００メートル障害の障害は『速くなるためというより、かけるより得意だから』と足をかけずになめらかに跳ぶ。 『莞爾』の名前の由来は『古い日本語で『にっこり笑う』という意味があります。

大好きです』。 伝統校でチームの主力になるため、まずは関東インカレからインパクトを残す。 関東インカレは１９１９年に第１回大会が行われ、今年が第１０５回。１９２０年に始まり、今年１月に第１０２回大会が行われた箱根駅伝より歴史は長い。 例年５月に開催。

各校各種目に３人以内が出場できる。 男子は１６校の１部、それ以外の２部、大学院生の３部に分けられる。１部の１５、１６位と２部の１、２位が翌年に入れ替わる。 女子はすべての大学が１部、大学院生が２部で入れ替えはない。

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