大型トランクルームチェーンキュラーズは、トランクルーム数量・市場規模の拡大を報告

キュラーズは、全国に1万4860店舗のトランクルームがあり、調査を開始した2008年は272億円でしたが、2024年には848億円と3倍以上になり、都市部を中心に増えていると報告しています。屋内型のトランクルームでは、すでに345室中およそ290室が埋まっています。利用料金は立地や店舗のタイプによって異なりますが、東京都23区の店舗では月額1万6600円から広さ1.5畳のタイプが管理費込みです。クリーニングサービスがあり、預ける料金とは別に、一着990円から衣類をクリーニングして保管してくれます。東京には廃校となった教室の一部を一般の人に貸し出している一般社団法人がいます。会社や創作活動の場として使う人もいますが、1割以上が荷物を預ける倉庫として利用しているという見込みがあります。

トランクルーム 大手 キュラーズ によると、 トランクルーム 全国に1万4860店舗あり、市場規模は年々拡大しています。 調査を開始した2008年は272億円でしたが、2024年には848億円と3倍以上になり、都市部を中心に増えているということです。

東京・江東区にある屋内型のトランクルームでは、345室中およそ290室がすでに埋まっているといいます。 取材に応じた内装業を営む男性は、仕事で使う道具を保管していると話しました。 この男性は、仕事で使う電動ノコギリや作業台などを預けているということです。 トランクルームの利用者が増えている理由について、運営会社2社は最大の理由として、"家賃・住宅価格の高騰"をあげています。

ライフスタイルの変化で広い家に引っ越したいと考えても、家の価格が高騰しているため見送る人も多いということです。 利用料金は立地や店舗のタイプによって異なります。 取材した東京23区の店舗では、広さ1.5畳のタイプで管理費込み月額1万6600円からだということです。 その一つが"クリーニング"サービスです。

預ける料金とは別に、一着990円から衣類をクリーニングして保管してくれます。 衣類以外に布団や靴も対象です。 第三つは"荷物の無料譲渡"です。 預けている荷物で譲りたいものを申請すると、他の会員が閲覧できるようになります。

欲しい人がいれば、無料で譲り受けることができます。 荷物の移動は倉庫間で行われ、手間なく譲渡できる仕組みです。 サービスを提供する一般社団法人も、廃校となった教室の一部を一般の人に貸し出しています。 会社の事務所や創作活動の場として使う人もいますが、1割以上が荷物を預ける倉庫、つまりトランクルームとして利用しているということです





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トランクルーム キュラーズ 利用者増加 家賃・住宅価格高騰 クリーニングサービス 荷物の譲渡無料

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