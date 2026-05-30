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大坂なおみが全仏３回戦で大勝 １６強入りで大会最高の成績

スポーツ News

大坂なおみが全仏３回戦で大勝 １６強入りで大会最高の成績
大坂なおみ全仏３回戦
📆5/30/2026 3:43 PM
📰SportsHochi
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大坂なおみが全仏３回戦で大勝し、区切りの４大大会１００試合目を、大会自身最高の１６強入りで飾った。１８歳の新星で、同１７位のイバ・ヨビッチに７－６、６－７、６－４の３時間に迫る接戦を制した。

女子シングルス ３回戦 で、 大坂なおみ が区切りの４大大会１００試合目を、大会自身最高の １６強入り で飾った。１８歳の新星で、同１７位のイバ・ヨビッチに７－６、６－７、６－４の３時間に迫る接戦を制した。２０１６年初出場から、全仏９度目の挑戦で、ついに ３回戦 の壁を破った。

連日３０度を超す暑さが続くが、この日も、ミスが出ても焦らず、第２セットを落としても、気持ちは折れなかった。１８歳の２０１６年全豪オープンで、４大大会本戦にデビューした。 その大坂も、すでに２８歳で一児の母だ。４大大会４度の優勝だけでなく、試合中に泣き出したり、会見を拒否したり、さまざまな経験を積んできた。 この日の相手は、大坂が４大大会にデビューしたときと同じ１８歳。１０歳違いの先輩として「ベテランの経験が、いくつかの場面で少しは役に立つと願っていた。 そして、その通りになったと思う」。

大회의ジュニア時代は、ハードコートで育ち、赤土や芝のコートの実戦経験はほとんどない。 しかし、毎年、課題に取り組み、克服することで「いつか優勝できるかもしれない。 できないかもしれない。 でも、とにかく（赤土を）楽しみたい」。

大会２日前には、交通事故に遭った。 命の危険を感じるほどではなかったが、「バスが後ろから突っ込んでくると感じたし、車がぎしぎしときしむ音も聞こえた」。 幸いにも、バスの運転手が気がつき、事なきを得たが、「（乗っている）車が横転してしまうんじゃないかと少し不安だった」。 命拾いの運を、赤土最高の成績につなげた

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大坂なおみ 全仏 ３回戦 １６強入り 赤土最高の成績

 

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