大商大、山田投手温存で明治神宮大会出場の可能性

大商大高橋監督がエース山田投手を温存し初戦敗退。第2代表決定戦で天理大と対戦し、明治神宮大会出場を目指す状況。

大阪商業大学の硬式野球部は、勝利すれば第1代表として明治神宮野球大会への出場が決まる重要な一戦に臨んだ。しかし、 高橋広監督 はエースである4年生の 山田悠希 投手を連投を避けるため温存し、2年生の為則太智投手を先発させるという戦略を採った。

山田投手温存の戦略と初回の失点

為則投手はマウンドに上がると、直後の初回にオリックスバファローズから3位指名を受けた春山陽登外野手（4年）に左翼線へ2ランホームランを打たれ、リードを許した。この一撃により、大商大は試合の主導権を相手に奪われることとなった。その後も打線は、DeNAから1位指名候補と見られる星野世那投手（4年）の前に6回まで無得点に終わり、ゼロ封の状態が続いた。

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登板ハプニングと6回の大量失点

2回二死一、二塁のピンチで為則投手を降板させようとした際、別の投手がマウンドへ上がったが、球審から登板が認められないという思わぬハプニングが発生した。この場面に間に合った八田修悟投手（4年）が5回まで健闘し得点を許さなかったが、6回に3番手で投げた山岸翔輝投手（1年）が4点を奪われ、試合の行方が大きく傾いた。最終的に大商大は3対8で敗戦し、高橋監督は春山選手の先制パンチが痛かったと敗因を分析した。また、星野投手についてドラフト1位クラスの圧力は感じなかったものの、結局1安打に抑えられたことへの悔しさを隠せなかった。

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天理大との再戦へ苦戦予想と期待

翌日に決まった第2代表決定戦では、1回戦を勝利した天理大学との再戦が決定した。高橋監督は、山田投手が連投で効率を落とすタイプであることを指摘し、間隔を空けた登板となるため、試合の鍵は山田選手次第だと語った。対する天理大は初戦で山田投手をすでに経験しており、対策を練っていると考えられるため、高橋監督は苦戦を覚悟している様子だ。

高橋監督の神宮帰還と関係者の期待

高橋監督自身にとって、この大会は監督として明治神宮球場へ帰還する機会でもあり、あと1勝があれば出場権を獲得できる状況だ。この期待に応えるため、早稲田大学OBからの激励の声が高まっている。阪神の岡田彰布顧問は、高橋監督が4年生で学生コーチをしていた頃、岡田自身が鳴門工業高校の監督で甲子園に出場した際、2軍監督を務めていた高橋監督が自らのボールを差し入れてくれた義理堅い人物であることを思い出として語っている。多くの野球人の期待に応えるため、大商大は神宮切符をつかみ取るべく戦いを継続する。