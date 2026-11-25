「明治神宮大会・大学の部・決勝、仙台大７－１大商大」（２５日、神宮球場） 大商大が仙台大の好投手・大城を打ち崩すことができず初優勝を逃した。二回途中からリリーフしたＤｅＮＡドラフト１位・星野世那投手がロング救援を見せるも、打線の反撃を呼ぶこ...

2026.11.25「明治神宮大会・大学の部・決勝、仙台大７－１大商大」（２５日、神宮球場） 大商大が仙台大の好投手・大城を打ち崩すことができず初優勝を逃した。 二回途中からリリーフしたＤｅＮＡドラフト１位・星野世那投手がロング救援を見せるも、打線の反撃を呼ぶことはできず。

八回に３連続押し出し四死球などで一挙４点を失い、試合は決まった。 多彩な変化球を丁寧に低めに集めて仙台大打線に長打を許さなかった。 相手の好左腕・大城と緊迫した投手戦を展開した。 しかし２点ビハインドの八回、先頭への四球から相手にセーフティーバントを決められ、内野安打で無死一、二塁とピンチを広げた。

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犠打で送られ、１死二、三塁から二ゴロで懸命にバックホームするも紙一重でアウトにすることができず。 痛い追加点を奪われてしまうと、なおも２死満塁から押し出し四球を与え、次打者のカウント２－１から降板となった。 遊撃からマウンドに立った中山も連続で押し出し四死球を与えてしまい、一挙４点のビッグイニングを献上した。 打線は初回に無死一、二塁の好機を作りながらも、送りバントに失敗し、なおも１死一、二塁から二塁走者が痛恨の牽制タッチアウト。

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準決勝で逆転３ランを放った４番の真鍋慧外野手は、第１打席で四球を選ぶも、第２打席は二ゴロ、第３打席は左飛と快音を響かせることはできなかった。 試合後、星野は目にいっぱいの涙をため込んだ。 オリックスからドラフト３位指名を受けた春山は、悔し涙を流した。 星野は「八回に粘りきれなくて申し訳ない。

心残りがあるとすれば日本一になりたかった。 監督さんを胴上げしたかった」と語り、春山は「大城投手が一枚上手だった」と悔しさをにじませていた。