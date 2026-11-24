大和アセットマネジメントは2026年12月10日に「iFreePlus ナス225」を設定する。このファンドは純資産総額の200%相当額をNASDAQ100と日経225に各100%ずつ配分し、世界のイノベーションと日本の成長機会を同時に取り込むことを目的としている。

このたび、 大和アセットマネジメント 株式会社は、2026年12月10日に「iFreePlus ナス225（ NASDAQ100 ＋ 日経225 ）」（以下、「当ファンド」）を設定します。 当ファンドは、 NASDAQ100 と 日経225 にそれぞれ100％相当額ずつ、合計200%相当額の投資を行います。

世界のイノベーションを支える企業群であるNASDAQ100と、日本を代表する企業群である日経225への投資を通じて、2つの成長エンジンを同時に取り込むことをめざします。 NASDAQ100と日経225、それぞれに100%ずつ投資純資産総額の200%相当額に対する株価変動の影響および100%相当額に対する為替変動の影響があります。 ※上記はイメージであり、当ファンドの投資成果を示唆または保証するものではありません。 ※実際の運用は、純資産総額の合計が200%とならない場合があります。

Also read 化粧品のヴェレダ・ジャパン、クレカ情報4.5万件漏洩か

※2016年9月30日を100として指数化 ※NASDAQ100は配当込み・円換算、日経225は日経平均トータルリターン・インデックス。 ※ナス225（シミュレーション）は、NASDAQ100先物100％相当、日経225先物100％相当、米ドル為替100％を想定したシミュレーションです。 年率0.5115％（税込）の信託報酬相当額および金利相当額を反映しています。 売買コスト、税金等は考慮していません。

※上記はシミュレーションであり、投資元本の安全性および将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。 （出所）ブルームバーグより大和アセットマネジメント作成NASDAQ100と日経225の年間リターンを比較すると、好調な市場は年によって入れ替わっています。 常にどちらか一方が優れているわけではなく、それぞれ異なるタイミングで高いリターンを実現してきました。 こうした値動きの異なる2つの市場を組み合わせることで、特定の市場への依存を抑えながら成長機会を取り込むことが期待できます。

Advertisement

※各年の騰落率は前年最終評価日～当年最終評価日（2026年は9月末まで）。 NASDAQ100は前営業日の米国終値を当日の仲値で円換算、各指数は配当込み。 コスト控除前。 ※上記は過去の指数の実績であり、当ファンドの運用実績ではありません。

また、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。 （出所）ブルームバーグより大和アセットマネジメント作成NASDAQ100は世界のイノベーションを支える企業群、日経225は変化する日本経済を代表する企業群で構成されています。 イノベーションの米国株と変化の日本株。 成長ストーリーの異なる市場へそれぞれ100％投資します。

※NASDAQ100は各指数構成銘柄の直近通期データを米ドル換算して集計。 売上高研究開発費比率および営業利益率は、各指標を取得できた企業の合計値から算出。 指数間の差には、データ取得率、業種構成、指数構築方法等の違いが含まれます。 ※日経225は各時点（2015年1月末、2026年8月末）の指数構成銘柄について、直近通期決算（ブルームバーグ）から算出した値の中央値です。

金融・不動産を除きます（自社株買いは除外なし）。 構成銘柄の入れ替えの影響を含みます。 ※各指数およびナス225の運用成果を示すものではありません。 （出所）ブルームバーグより大和アセットマネジメント作成