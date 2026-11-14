大同生命と東レアローズ静岡が地域活性化イベント開催　Ｖリーグ初制覇の軌跡と共創

大同生命保険と東レアローズ静岡はこのはなアリーナで地域活性化イベントを開催し、約２００人の地元関係者が参加。Ｖリーグのポテンシャルと地域共創の重要性を共有した。

大同生命保険 株式会社とＶリーグ所属の 東レアローズ 株式会社は、１４日に静岡県静岡市の このはなアリーナ にて、地域活性化を目的とした特別イベント「バレーボールで『つなげ。』夢と元気と笑顔と未来２０２６」を成功裏に開催した。この企画は、地域の持続的な発展と企業の持続的な成長を両立させることを主眼としており、地元中小企業や個人事業主に約２００人が参加して盛況を博した。

イベントの概要と開催の背景

本イベントは、公益社団法人ＳＶリーグの後援を得て行われ、バレーボールを通じて地域コミュニティと企業間の絆を深めることを目的としている。同日にはヴォレアス北海道を迎えてのホームゲームも実施され、試合前の選手による参加者との記念撮影や、ＯＢによるボールレシーブ体験など、ファンと選手の交流を深める工夫が凝らされた。特に、元日本代表の米山裕太が提供したボールへの挑戦は、会場を大いに沸かせた。

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Ｖリーグの現状と特徴の解説

ＳＶリーグから出席した吉田国夫・執行役員チェアマン室室長は、「世界と地域を結ぶＳＶリーグ」というテーマで基調講演を行った。吉田氏は、バレーボール競技が持つ高いポテンシャルと、リーグの概要を参加者に説明した上で、男女が同一のリーグ名でプレーしている点が大きな特徴であることを強調した。公式ホームページでは女子クラブから情報が紹介されているが、吉田氏はこれについて「我々なりに女性の活躍を積極的に支えていこうという明確な意図がある」とその背景を語った。

矢島社長による挨拶と地域連携の誓い

サブアリーナで行われた交流会は、かつて監督として２００４年から２００５年シーズンにかけてチームをＶリーグ初制覇へと導いた矢島久徳・東レアローズ株式会社代表取締役社長の挨拶で幕を開けた。矢島氏は参加者に対し、「本日のイベントが、多くの方に東レアローズの存在を知っていただくきっかけになると同時に、皆さま同士が結びつく場所になれば幸いです」と述べ、地域との密接な連携を誓った。

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小林ＧＭによる共創の可能性の提示

クラブの地域活性化に関する具体的な取り組みを紹介したのは、元日本代表主将の小林敦ゼネラルマネジャー（ＧＭ）である。小林ＧＭは、クラブのミッションである「つなげ。」に触れ、プロスポーツチームとして競技力の向上を図ることは当然の前提だが、それだけでは不十分だと指摘した。彼は、「選手と地域住民が一体となって地域を盛り上げていくことを目指し、その架け橋となるのが『つなげ。』の真意である」と力強く語った。

トークセッションと試合結果の報告

その後のトークセッションでは、小林ＧＭと吉田室長が再び登壇し、スポーツクラブが社会連携活動を行う意義について熱い議論を展開した。小林ＧＭは、「一人一人が出せる力と、皆で出せる力には大きな違いがある。その coletive power（総合力）が、今まで不可能だったことを可能にする」と、地域と共創していくことの経済的および社会的な意義を熱っぽく強調した。この日のホームゲームは、戦列復帰したデアルマス・アラインの活躍により、３―１で勝利を収めた。サントリーサンバーズ大阪から今季加入したアウトサイドヒッターは、客席からの祝福の歓声に「本当にありがとうございます」と応え、新シーズンへの意欲を新たにした。