大人女子必見！デニムシャツで叶える春から夏の最旬コーデ5選

デニムシャツを使った今っぽく垢抜けるコーディネートを5パターン紹介。白ワンピースやフレアスカート、ワイドパンツとの合わせ方など、大人かわいい着こなしを詳しく解説します。

春から夏への季節の変わり目に頼りになるアイテムといえば、 デニムシャツ です。 さらっと羽織るだけでこなれ感が演出でき、1枚持っているだけで着回しの幅がぐんと広がります。 そこで今回は、大人の女性が今っぽく垢抜けて見える最旬の デニムシャツ コーデを、michill編集部が厳選してご紹介します。

すぐにマネしたくなる着こなしばかりなので、ぜひチェックしてみてくださいね。 まず最初のコーディネートは、デニムシャツの首元から白のレースキャミソールをちらりのぞかせた、今季らしい旬な着こなしです。 黒のロングフレアスカートを合わせることで、カジュアルになりすぎず大人かわいい印象に仕上がります。 レースの透け感が顔まわりを軽やかに見せ、抜け感もたっぷり。

足元にはサンダルやスニーカーを合わせれば、休日のお出かけにぴったりです。 次に、シンプルな白ワンピースにデニムシャツをさらっと羽織るだけで、初夏らしい爽やかコーデが完成します。 ワンピース1枚だと甘く見えやすい着こなしも、デニムシャツを重ねることで程よくカジュアルダウンでき、大人っぽくまとまります。 ベージュのきれいめ小物を合わせれば、ラフすぎず上品な休日スタイルに。

バッグやサンダルをベージュ系で統一すると、統一感が生まれます。 さらに、デニムシャツに総柄プリントのイージーパンツを合わせたラクちんコーデもあります。 モノトーンの総柄なら派手になりすぎず、大人っぽさをキープしながら華やかさをプラスできます。 デニムシャツの爽やかな素材感が加わることで、夏らしい軽やかさもアップ。

パンツはウエストゴムで楽ちん、おうち時間からちょっとしたお出かけまで使えます。 また、デニムシャツのボタンをきっちり留めた着こなしは、カジュアルながらもモード感のある印象に。 黒のきれいめワイドパンツを合わせることで、大人っぽく洗練された雰囲気が漂います。 短め丈のデニムシャツなら腰位置が高く見えて、自然と脚長効果も。

シルエットをすっきり見せたい方におすすめです。 最後に、ゆったりサイズのデニムシャツに白のワイドパンツを合わせたリラクシーコーデ。 ラフな着こなしでも白パンツのおかげできれいめな印象をキープでき、清涼感たっぷり。 デコルテを見せた抜け感のある着方や、袖のロールアップでこなれた雰囲気もアップします。

これらのコーディネートを参考に、大人の女性はぜひデニムシャツを取り入れて、春から夏へのシフトを楽しんでください。 デニムシャツは似たようなアイテムでも、色の濃淡やダメージ加工の有無で雰囲気が変わります。 自分に合った1枚を見つけて、お気に入りのスタイルを確立しましょう。 また、アクセサリーやバッグなどの小物を変えるだけで、同じデニムシャツでもさまざまな表情を楽しめます。

ぜひ、この機会にデニムシャツコーデをマスターして、おしゃれを思い切り楽しんでください





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