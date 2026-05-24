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大人向け抜け感のあるボブスタイル特集

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大人向け抜け感のあるボブスタイル特集
抜け感のあるボブスタイル大人向けヘアスタイルナチュラルブラウン
📆5/24/2026 10:26 PM
📰SportsHochi
33 sec. here / 14 min. at publisher
📊News: 59% · Publisher: 63%

定番のボブスタイルも、まとまり感を意識しすぎるとどこか重く見えてしまうことも。大人世代が今っぽくアップデートするなら、空気を含んだような軽やかなカットや、光を味方につけるカラーリングを取り入れるのがオススメ。今回は、大人がマネしやすい抜け感のあるボブスタイルをご紹介します。ナチュラルブラウンをベースに、ふんわりと丸みを持たせたショートボブです。根本を中心にベージュ系の繊細なハイライトを忍ばせることで、大人女性が抱える白髪悩みも自然に解消へと導いてくれそう。キレイなクシ跡と艶感、すっきりとした首元の効果で、大人の品格を保ちつつ軽やかな印象に仕上がっています。柔らかなニュアンスウェーブが、優しげな表情を引き出すミニボブです。耳掛けにより、顔まわりをすっきり明るく魅せることができそう。外ハネで抜け感もプラスされています。耳掛け、くびれ、外ハネを組み合わせて全体のシルエットを整えているので、クセを活かしながらオシャレを楽しめそうです。裾にプツッとした切りっぱなしのラインを残しつつ、レイヤーカットでトップに毛束感を添えたボブ。まとまりの良いストレートタッチを維持しながら、レイヤーによって重たさを感じさせない軽やかな印象を実現しています。柔らかなベージュカラーが切りっぱなしのエッジの強さを調和し、バランスの良いスタイルにに仕上がりました。まろやかなブラウンが肌になじむ、シルエットにメリハリを効かせたプチウルフボブです。トップをナチュラルに内側へ入れ、ベースを外ハネに整えることで、理想的なくびれが生まれています。ボブのおさまりの良さはそのままに、ウルフ特有の遊び心が加わることで大人らしく垢抜けそうです。writer：内山 友里

定番のボブスタイルも、まとまり感を意識しすぎるとどこか重く見えてしまうことも。 大人世代が今っぽくアップデートするなら、空気を含んだような軽やかなカットや、光を味方につけるカラーリングを取り入れるのがオススメ。

今回は、大人がマネしやすい抜け感のあるボブスタイルをご紹介します。 ナチュラルブラウンをベースに、ふんわりと丸みを持たせたショートボブです。 根本を中心にベージュ系の繊細なハイライトを忍ばせることで、大人女性が抱える白髪悩みも自然に解消へと導いてくれそう。 キレイなクシ跡と艶感、すっきりとした首元の効果で、大人の品格を保ちつつ軽やかな印象に仕上がっています。

柔らかなニュアンスウェーブが、優しげな表情を引き出すミニボブです。 耳掛けにより、顔まわりをすっきり明るく魅せることができそう。 外ハネで抜け感もプラスされています。 耳掛け、くびれ、外ハネを組み合わせて全体のシルエットを整えているので、クセを活かしながらオシャレを楽しめそうです。

裾にプツッとした切りっぱなしのラインを残しつつ、レイヤーカットでトップに毛束感を添えたボブ。 まとまりの良いストレートタッチを維持しながら、レイヤーによって重たさを感じさせない軽やかな印象を実現しています。 柔らかなベージュカラーが切りっぱなしのエッジの強さを調和し、バランスの良いスタイルにに仕上がりました。 まろやかなブラウンが肌になじむ、シルエットにメリハリを効かせたプチウルフボブです。

トップをナチュラルに内側へ入れ、ベースを外ハネに整えることで、理想的なくびれが生まれています。 ボブのおさまりの良さはそのままに、ウルフ特有の遊び心が加わることで大人らしく垢抜けそうです。writer：内山 友

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