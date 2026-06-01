大人世代にもおすすめ！3COINSのかわいいヘアアクセサリー

3COINSから登場した、大人の女性にもぴったりのヘアアクセサリーを詳しく紹介。はっ水性シュシュや洗練されたヘアクリップ、チャーム付きバレッタ、フェイクパールヘアゴムセットなど、日常使いしやすいアイテムが勢揃い。機能性とデザイン性を兼ね備えた商品ばかりで、忙しい朝のスタイリングや休日の外出に彩りを添えます。

【 3COINS （ スリーコインズ ）】には、毎日の身支度をグッと楽しくしてくれそうな、愛らしい ヘアアクセサリー がたくさん並んでいる様子。 サッと髪をまとめるだけでこなれ感が出る便利なクリップや、複数使いでアレンジの幅が広がる可愛いポニーセットなど、魅力的なアイテムが充実しています。

今回は、思わずお店へ足を運びたくなるような、大人世代にもオススメのヘアアクセをご紹介します。 こちらのシュシュは、急な雨の日でも気兼ねなく使いやすい、はっ水生地を採用したアイテム。 ブルーやアイボリー、ブラックの3色が展開されています。 ドローコードを引っ張るだけで好みの締め具合に調整できるので、毛量に関わらず安心して使えそう。

ボリュームのあるフリルが存在感を放ち、低めのお団子ヘアにそっと添えるだけで、オシャレな雰囲気をまとえそうです。 落ち着いた光沢感が映えるヘアクリップは、一気に洗練された雰囲気に。 写真のゴールドカラーは高見えが狙えてオススメですが、他にもシルバーが用意されていて、そちらでは涼し気な雰囲気が楽しめそう。 まとめた髪をサッとはさむだけでOKなので、忙しい朝の身支度やお出かけ前のヘアアレンジに重宝する予感。

休日の外出に良さそうなのが、揺れるハートチャームとウェーブ状の形が目を惹くこちらのバレッタ。 つやっとした光沢感が、後ろ姿にさりげなく華やかさを添えてくれます。 ねじり編みのワンポイントにするのはもちろん、いつものハーフアップに留めるだけでも、手軽にオシャレな雰囲気を楽しめそう。 ブルーのほかにピンクやホワイトも展開されているので、気になる人は店頭でチェックしてみて。

最後にご紹介するのは、きらめく装飾やフェイクパールがあしらわれたヘアゴムのセットです。4つとも違う見た目ながら、組み合わせて使っても違和感なくなじむように作られているのが嬉しいポイント。 写真のように複数使いして、キャンディヘアに挑戦するのも◎ シックなブラックも展開されているので、この値段なら2色揃えて組み合わせを楽しむのもおすすめです。writer：内山 友





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