大人のウルフヘアが似合う40〜50代女性におすすめ！ワイルドな形の保全編もアリ！

大人のウルフヘアは、シルエットにこだわって首まわりをすっきり見せ、重さを残した上品な雰囲気を演出する画策。髪質にもよいニュアンスが含まれており、既に美容師さんに手を出したけれど、満足せず再検討し直してみてはいかが？ぜひ、自分の髪に沿ったヘアスタイルを確認してみてください。そうすれば、本人に一喜一憂の女性や、周囲の人にも喜ばれるヘアスタイルになるでしょう。

後ろ姿まで美しく見せたいなら、シルエットにこだわった«大人のウルフ»がおすすめです。40・50代女性に似合うウルフヘアは、レイヤーカットを入れて首まわりをすっきり見せながら、重さを残したシルエットで上品に仕上げるのがポイント。

大人世代の髪質にも好相性なヘアスタイルを、さっそくチェックしていきましょう。 女性らしい印象を与える長めのウルフヘア。 トップを長めに残しているため、広がりにくく扱いやすそうです。 ヘアスタイリストの@kitadani_koujiroさんは、"肩ラインのくびれなら表面ワンカールだけでもキマリます"とコメント。

スタイリングがラクなのに、おしゃれ見えするヘアスタイルです。 肩の位置で自然にくびれるナチュラルなウルフヘア。 首元のくびれとトップのふんわり感がメリハリを演出しています。 レイヤーカットでボリューム感に差をつけることで印象を更新できるので、髪の長さは保ったままイメージチェンジしたい人にもおすすめ。

軽やかな雰囲気が初夏のムードにぴったりです。 程よいレイヤーによって髪に動きが演出されたウルフヘア。 気になるクセやうねりも、ウルフヘアなら立体感として活かせそうです。 レイヤーを控えめに入れたウルフヘアは、カジュアルになりすぎず、落ち着きや上品さを大切にしたい大人女性にぴったり。

毛先に動きを出した長めのウルフヘア。 ダウンスタイルもアップスタイルもおしゃれにきまる長さがあるため、湿気によってクセやボリュームが出やすい梅雨の時期にもおすすめです。 明るいカラーで軽やかさをプラスして、若々しい印象に仕上げています。writer：ナカゾノ サユ





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大人のウルフヘア 40〜50代女性 肩ラインのくびれ 自然にくびれるウルフヘア 軽やかな雰囲気 首まわりをすっきり見せる 地味で上品な雰囲気

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